Раздел: Россия
Постред РФ сообщил, планирует ли Москва покинуть Совет Европы
Россия не будет выходить из Совета Европы.
Россия не будет покидать Совет Европы, так как данная площадка важна для реализации ее национальных интересов.
Об этом рассказал постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«Вопрос выхода из Совета Европы сейчас актуальным не является. Кризисы рано или поздно заканчиваются. Мы все прекрасно знаем, что хлопнуть дверью легко, гораздо сложнее вернуться», – заявил представитель РФ.
При этом Солтановский добавил, что выплаты взносов в бюджет СЕ со стороны Москвы можно проводить только после восстановления российского представительства в Парламентской ассамблее.
«Некоторые страны предпочитают воздержаться от того, чтобы открыто поддерживать нас. Однако о необходимости выхода Совета Европы из структурного кризиса уже говорит большинство стран-членов организации», – подчеркнул дипломат.
Напомним, что ПАСЕ планирует рассмотреть доклад о полномочиях и праве голоса национальных делегаций уже 9-го октября. По итогам рассмотрения документа может быть принята резолюция и представлены рекомендации комитета министров Совета Европы.
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Отметим, что речь идет о внесении поправок в регламент, которые в будущем могут вернуть российскую делегацию в ассамблею.
Россия не будет покидать Совет Европы, так как данная площадка важна для реализации ее национальных интересов.
Об этом рассказал постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«Вопрос выхода из Совета Европы сейчас актуальным не является. Кризисы рано или поздно заканчиваются. Мы все прекрасно знаем, что хлопнуть дверью легко, гораздо сложнее вернуться», – заявил представитель РФ.
При этом Солтановский добавил, что выплаты взносов в бюджет СЕ со стороны Москвы можно проводить только после восстановления российского представительства в Парламентской ассамблее.
«Некоторые страны предпочитают воздержаться от того, чтобы открыто поддерживать нас. Однако о необходимости выхода Совета Европы из структурного кризиса уже говорит большинство стран-членов организации», – подчеркнул дипломат.
Напомним, что ПАСЕ планирует рассмотреть доклад о полномочиях и праве голоса национальных делегаций уже 9-го октября. По итогам рассмотрения документа может быть принята резолюция и представлены рекомендации комитета министров Совета Европы.
Читайте также: Совет Европы утвердил план действий для Украины
Отметим, что речь идет о внесении поправок в регламент, которые в будущем могут вернуть российскую делегацию в ассамблею.
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