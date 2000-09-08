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Раздел: Россия  
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В Кремле сделали заявление по "делу Скрипалей"

В Кремле сделали заявление по "делу Скрипалей"У Путина заявили, что Петров и Боширов "не нарушали никаких законов".

В России не будут совершать никаких действий в отношении Александра Петрова и Руслана Боширова, которых в Британии обвиняют в покушении на убийство бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

“Никаких действий в отношении их не проводится, потому что нет никаких оснований для этого. Никакие законы они не нарушали на территории РФ, и нам также неизвестно официально о том, что они нарушали законы где-то еще в мире”, - сказал Песков, добавив, что Лондон не направлял Москве запрос об оказании правовой помощи по делу о покушении на Сергея и Юлию Скрипалей.

По его мнению, “упрекать России во лжи после выступления двух российских граждан - это также абсурдно, потому что это простые граждане, они не имеют отношения к государству”.

Песков сообщил, что президент России Владимир Путин проинформирован об интервью Петрова и Боширова. По его словам, Путин вряд ли смотрел это интервью целиком.

“Но новостные какие-то сообщения, конечно, ему докладывали в виде сводок”, - добавил он, уточнив, что какой-либо реакции президента на интервью пока не поступало.

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Петров и Боширов, которых Великобритания обвиняет в отравлении Скрипалей, в четверг дали интервью российскому пропагандистском изданию RT. В беседе они подтвердили, что это их настоящие имена и что они действительно являются теми людьми с видео.
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 Теги: Россия, дело Скрипалей

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Сегодня, 16:10 » Автор: Ирина Шевченко
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