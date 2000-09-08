Раздел: Россия
В Кремле сделали заявление по "делу Скрипалей"
У Путина заявили, что Петров и Боширов "не нарушали никаких законов".
В России не будут совершать никаких действий в отношении Александра Петрова и Руслана Боширова, которых в Британии обвиняют в покушении на убийство бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
“Никаких действий в отношении их не проводится, потому что нет никаких оснований для этого. Никакие законы они не нарушали на территории РФ, и нам также неизвестно официально о том, что они нарушали законы где-то еще в мире”, - сказал Песков, добавив, что Лондон не направлял Москве запрос об оказании правовой помощи по делу о покушении на Сергея и Юлию Скрипалей.
По его мнению, “упрекать России во лжи после выступления двух российских граждан - это также абсурдно, потому что это простые граждане, они не имеют отношения к государству”.
Песков сообщил, что президент России Владимир Путин проинформирован об интервью Петрова и Боширова. По его словам, Путин вряд ли смотрел это интервью целиком.
“Но новостные какие-то сообщения, конечно, ему докладывали в виде сводок”, - добавил он, уточнив, что какой-либо реакции президента на интервью пока не поступало.
Читайте также: Путин сделал громкое заявление по делу Скрипалей
Петров и Боширов, которых Великобритания обвиняет в отравлении Скрипалей, в четверг дали интервью российскому пропагандистском изданию RT. В беседе они подтвердили, что это их настоящие имена и что они действительно являются теми людьми с видео.
В России не будут совершать никаких действий в отношении Александра Петрова и Руслана Боширова, которых в Британии обвиняют в покушении на убийство бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
“Никаких действий в отношении их не проводится, потому что нет никаких оснований для этого. Никакие законы они не нарушали на территории РФ, и нам также неизвестно официально о том, что они нарушали законы где-то еще в мире”, - сказал Песков, добавив, что Лондон не направлял Москве запрос об оказании правовой помощи по делу о покушении на Сергея и Юлию Скрипалей.
По его мнению, “упрекать России во лжи после выступления двух российских граждан - это также абсурдно, потому что это простые граждане, они не имеют отношения к государству”.
Песков сообщил, что президент России Владимир Путин проинформирован об интервью Петрова и Боширова. По его словам, Путин вряд ли смотрел это интервью целиком.
“Но новостные какие-то сообщения, конечно, ему докладывали в виде сводок”, - добавил он, уточнив, что какой-либо реакции президента на интервью пока не поступало.
Читайте также: Путин сделал громкое заявление по делу Скрипалей
Петров и Боширов, которых Великобритания обвиняет в отравлении Скрипалей, в четверг дали интервью российскому пропагандистском изданию RT. В беседе они подтвердили, что это их настоящие имена и что они действительно являются теми людьми с видео.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1149
0
Также советуем посмотреть
- Лось-альбинос прославился после схватки с газонокосилкой
- В Киеве презентовали военный катер «Кентавр»
- Агрохолдинг и иностранцы
- РосСМИ знатно оконфузились, назвав Захарову «дырявой шлюпкой»
- Підозра Омеляну: не поспішайте кричати «Вау»
- Шнобелевская премия "нашла" самые нелепые исследования года
- Украинские десантники примут участие в учениях Saber Junction
- О демографии «ДНР»
- Престижный конкурс показал самые смешные фотки мира животных
- Сеть насмешила песня итальянца о львовских маршрутках
- Путин понял, что пора залезать под капот вместо мотора
- Относительно объединения «Оппоблока» и «За жизнь»
- ГПУ продолжает расследование в отношении Александра Захарченко
- Патриотическая украинская игра вызвала истерику у росСМИ
- Что сломает главный стереотип об Украине
- Конкуренты знатно потролилли новый iPhone
- О связях Тимошенко с кремлевским режимом
- Ревнивая собака придумала забавный способ привлечь внимание
- Морпехи и авиация ВСУ провели совместную тренировку
- Про Тимошенко і хамелеона
- В небе Канады засняли странное явление
- Цирковые трюки и газ
- Наблюдатели ОБСЕ обнаружили Грады боевиков
- Сеть покорила панда, влюбленная в свою смотрительницу
- Украина вступает в период серьезных вызовов
- Боевики 37 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе
- Сеть развеселил смелый пес, который не боится ездить на «Харлее»
- Неприятности случаются со всеми: фотоприколы
- РПЦ экстренно созывает заседание Синода из-за украинского вопроса
- Забавные поступки, на которые способны лишь соседи с чувством юмора
Оставьте свой комментарий