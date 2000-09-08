Раздел: Россия
Дело Скрипалей: появились неожиданные подробности
В России внезапно пропали главные подозреваемые Петров и Боширов.
Граждане России Александр Петров и Руслан Боширов, которых Британия обвиняет в отравлении Скрипалей, перестали выходить на связь
Эту информацию подтвердил главред Russia Today Маргарита Симоньян, которая брала интервью у главных подозреваемых в деле об отравлении, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политека.
Как уверяет Симоньян, Петров и Боширов после эфира обещали прислать ей на смартфон личные фотографии на фоне собора в Солсбери.
«Я набираю их по тому номеру, с которого они мне звонили и договаривались про интервью. Но он сейчас отключен. Они обещали скинуть мне свои фотографии, сделанные на фоне собора в Солсбери, но пока этого не сделали», - рассказала российская пропагандистка.
Симоньян также отметила, что подозреваемые Боширов и Петров согласились дать интервью на камеру при одном условии.
Читайте также: Развод Джоли и Питта: появились неожиданные подробности
«Перед записью они сообщили, что это их первое и последнее интервью. Боширов и Петров согласились, что на камеру не будут заданы вопросы, с помощью которых журналисты смогли бы выйти на их родственников, коллег или знакомых», - подытожила главред RT.
Граждане России Александр Петров и Руслан Боширов, которых Британия обвиняет в отравлении Скрипалей, перестали выходить на связь
Эту информацию подтвердил главред Russia Today Маргарита Симоньян, которая брала интервью у главных подозреваемых в деле об отравлении, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политека.
Как уверяет Симоньян, Петров и Боширов после эфира обещали прислать ей на смартфон личные фотографии на фоне собора в Солсбери.
«Я набираю их по тому номеру, с которого они мне звонили и договаривались про интервью. Но он сейчас отключен. Они обещали скинуть мне свои фотографии, сделанные на фоне собора в Солсбери, но пока этого не сделали», - рассказала российская пропагандистка.
Симоньян также отметила, что подозреваемые Боширов и Петров согласились дать интервью на камеру при одном условии.
Читайте также: Развод Джоли и Питта: появились неожиданные подробности
«Перед записью они сообщили, что это их первое и последнее интервью. Боширов и Петров согласились, что на камеру не будут заданы вопросы, с помощью которых журналисты смогли бы выйти на их родственников, коллег или знакомых», - подытожила главред RT.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
280
0
Также советуем посмотреть
- Лось-альбинос прославился после схватки с газонокосилкой
- В Киеве презентовали военный катер «Кентавр»
- Агрохолдинг и иностранцы
- РосСМИ знатно оконфузились, назвав Захарову «дырявой шлюпкой»
- Підозра Омеляну: не поспішайте кричати «Вау»
- Шнобелевская премия "нашла" самые нелепые исследования года
- Украинские десантники примут участие в учениях Saber Junction
- О демографии «ДНР»
- Престижный конкурс показал самые смешные фотки мира животных
- Сеть насмешила песня итальянца о львовских маршрутках
- Путин понял, что пора залезать под капот вместо мотора
- Относительно объединения «Оппоблока» и «За жизнь»
- ГПУ продолжает расследование в отношении Александра Захарченко
- Патриотическая украинская игра вызвала истерику у росСМИ
- Что сломает главный стереотип об Украине
- Конкуренты знатно потролилли новый iPhone
- О связях Тимошенко с кремлевским режимом
- Ревнивая собака придумала забавный способ привлечь внимание
- Морпехи и авиация ВСУ провели совместную тренировку
- Про Тимошенко і хамелеона
- В небе Канады засняли странное явление
- Цирковые трюки и газ
- Наблюдатели ОБСЕ обнаружили Грады боевиков
- Сеть покорила панда, влюбленная в свою смотрительницу
- Украина вступает в период серьезных вызовов
- Боевики 37 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе
- Сеть развеселил смелый пес, который не боится ездить на «Харлее»
- Неприятности случаются со всеми: фотоприколы
- РПЦ экстренно созывает заседание Синода из-за украинского вопроса
- Забавные поступки, на которые способны лишь соседи с чувством юмора
Оставьте свой комментарий