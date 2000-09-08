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Раздел: Россия  
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Дело Скрипалей: появились неожиданные подробности

Дело Скрипалей: появились неожиданные подробностиВ России внезапно пропали главные подозреваемые Петров и Боширов.

Граждане России Александр Петров и Руслан Боширов, которых Британия обвиняет в отравлении Скрипалей, перестали выходить на связь

Эту информацию подтвердил главред Russia Today Маргарита Симоньян, которая брала интервью у главных подозреваемых в деле об отравлении, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политека.

Как уверяет Симоньян, Петров и Боширов после эфира обещали прислать ей на смартфон личные фотографии на фоне собора в Солсбери.

«Я набираю их по тому номеру, с которого они мне звонили и договаривались про интервью. Но он сейчас отключен. Они обещали скинуть мне свои фотографии, сделанные на фоне собора в Солсбери, но пока этого не сделали», - рассказала российская пропагандистка.

Симоньян также отметила, что подозреваемые Боширов и Петров согласились дать интервью на камеру при одном условии.

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«Перед записью они сообщили, что это их первое и последнее интервью. Боширов и Петров согласились, что на камеру не будут заданы вопросы, с помощью которых журналисты смогли бы выйти на их родственников, коллег или знакомых», - подытожила главред RT.
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 Теги: отравление Скрипалей, Россия

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Сегодня, 16:36 » Автор: Ирина Шевченко
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