В РПЦ ответили на решение Варфоломея по Томосу

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По словам Патриарха Кирилла, Украина является заграницей только в политическом поле. "Украина политически является страной-заграницей. Духовно и исторически этого никогда не было. Мы пред Богом один народ, мы исповедуем одну православную веру, как кому-то бы ни хотелось сказать, что и иные веры исповедует украинский народ", -