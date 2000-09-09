Раздел: Россия
Эксперт предсказал свержение Путина из-за санкций
Инициаторами переворота могут стать российские олигархи.
Персональные санкции против "друзей Путина" могут подтолкнуть российских олигархов на "дворцовый переворот" в Кремле или, как минимум, серьезно надавить на президента РФ. Такое мнение озвучил ветеран внешней разведки, украинский эксперт по вопросам безопасности генерал-лейтенант Василий Богдан, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
По его словам, Запад серьезно прижал окружение российского лидера, которое очень недовольно нынешним своим положением из-за личных целей Владимира Путина.
"Ситуация не нравится российским олигархам. Они уже устали от того, что им нельзя подписывать договора с иностранными партнерами, что они элементарно не могут поехать отдыхать на какой-нибудь крутой курорт", – сказал Богдан.
Генерал считает, что, как минимум, "друзья Путина" могут оказать давление на своего "хозяина", но ситуация может обернуться и еще худшими последствиями для Путина.
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"Возможно, что и в России дело дойдет до "дворцового переворота", если ситуация в ближайшее время кардинально не изменится", – прогнозирует ветеран разведки.
Персональные санкции против "друзей Путина" могут подтолкнуть российских олигархов на "дворцовый переворот" в Кремле или, как минимум, серьезно надавить на президента РФ. Такое мнение озвучил ветеран внешней разведки, украинский эксперт по вопросам безопасности генерал-лейтенант Василий Богдан, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
По его словам, Запад серьезно прижал окружение российского лидера, которое очень недовольно нынешним своим положением из-за личных целей Владимира Путина.
"Ситуация не нравится российским олигархам. Они уже устали от того, что им нельзя подписывать договора с иностранными партнерами, что они элементарно не могут поехать отдыхать на какой-нибудь крутой курорт", – сказал Богдан.
Генерал считает, что, как минимум, "друзья Путина" могут оказать давление на своего "хозяина", но ситуация может обернуться и еще худшими последствиями для Путина.
Читайте также: В РПЦ ответили на решение Варфоломея по Томосу
"Возможно, что и в России дело дойдет до "дворцового переворота", если ситуация в ближайшее время кардинально не изменится", – прогнозирует ветеран разведки.
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