Раздел: Россия
Лех Валенса рассказал о главных проблемах России
Экс-президент Польши уверен, что РФ обречена.
Россия, живя в тоталитарном государстве, отстает в развитии от остального мира на 50 лет - у страны нет пути. Об этом рассказал бывший президент Польши Лех Валенса, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вечерние Вести.
Польша решила создать военное подразделение на границе с Украиной. Это связано с тем, что на востоке страны нарастают военные настроения. Также, вероятно, Польша готовится отбивать атаку российских войск.
По словам Валенсы, пока мир движется в новую эпоху, Россия под руководством Путина по-прежнему живет в стране без каких-либо демократических процессов и сдвигов, что существенно замедляет рост производительности и развития новых технологий. Он убежден, что Россия до сих пор отстает от всего мира на 50 лет.
Валенса уверен, что страна-агрессор меняется очень медленно и Путин не желает ускорять эти изменения путем радикальных реформ. В России до сих пор придумывают внешнего врага, пытаются развязать внешний конфликт, в то время как остальной мир сосредоточен на том, чтобы создать комфортные условия для проживания своих граждан.
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Он считает, что весь мир должен поддержать создание в России демократии и прозрачного государства, именно тогда большая страна выйдет из-под тоталитарного прессинга.
Россия, живя в тоталитарном государстве, отстает в развитии от остального мира на 50 лет - у страны нет пути. Об этом рассказал бывший президент Польши Лех Валенса, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вечерние Вести.
Польша решила создать военное подразделение на границе с Украиной. Это связано с тем, что на востоке страны нарастают военные настроения. Также, вероятно, Польша готовится отбивать атаку российских войск.
По словам Валенсы, пока мир движется в новую эпоху, Россия под руководством Путина по-прежнему живет в стране без каких-либо демократических процессов и сдвигов, что существенно замедляет рост производительности и развития новых технологий. Он убежден, что Россия до сих пор отстает от всего мира на 50 лет.
Валенса уверен, что страна-агрессор меняется очень медленно и Путин не желает ускорять эти изменения путем радикальных реформ. В России до сих пор придумывают внешнего врага, пытаются развязать внешний конфликт, в то время как остальной мир сосредоточен на том, чтобы создать комфортные условия для проживания своих граждан.
Читайте также: Эксперт предсказал свержение Путина из-за санкций
Он считает, что весь мир должен поддержать создание в России демократии и прозрачного государства, именно тогда большая страна выйдет из-под тоталитарного прессинга.
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