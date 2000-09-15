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Раздел: Россия  
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В России построят три новых атомных ледокола

В России построят три новых атомных ледоколаФинансирования проекта строительства решён.

В России будут построены три новых атомных ледокола проекта 10510 «Лидер».

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РИА Новости.

«Всего будет три таких ледокола», - заявил он перед заседанием российско-индийской межправкомиссии.

Борисов отметил, что вопрос финансирования проекта строительства решён.

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По словам вице-премьера, строительством ледокола займётся приморский судостроительный комплекс «Звезда» в кооперации в том числе с петербургским Балтийским заводом.
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 Теги: Россия, ледокол

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Сегодня, 19:40 » Автор: Едгар Букмирза
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