Раздел: Россия
В России построят три новых атомных ледокола
Финансирования проекта строительства решён.
В России будут построены три новых атомных ледокола проекта 10510 «Лидер».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РИА Новости.
«Всего будет три таких ледокола», - заявил он перед заседанием российско-индийской межправкомиссии.
Борисов отметил, что вопрос финансирования проекта строительства решён.
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По словам вице-премьера, строительством ледокола займётся приморский судостроительный комплекс «Звезда» в кооперации в том числе с петербургским Балтийским заводом.
В России будут построены три новых атомных ледокола проекта 10510 «Лидер».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РИА Новости.
«Всего будет три таких ледокола», - заявил он перед заседанием российско-индийской межправкомиссии.
Борисов отметил, что вопрос финансирования проекта строительства решён.
Читайте также: В Украине построят два новых атомных энергоблока
По словам вице-премьера, строительством ледокола займётся приморский судостроительный комплекс «Звезда» в кооперации в том числе с петербургским Балтийским заводом.
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