В России построят три новых атомных ледокола

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Судно «Академик Шокальский», которое принадлежит России, не может выбраться из ледяной осады возле берегов Австралии. По данным агентства, на борту судна находятся 70 человек. На его спасение направлены три ледокола, однако первый из них достигнет места назначения только через два дня. Руководят спасательной операцией власти