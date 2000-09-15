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Раздел: Россия  
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Россия и Китай проводят военные учения

Россия и Китай проводят военные ученияСценарий маневров «Восток 2018» предполагает отработку совместных действий против атаки предполагаемого врага.

На текущей неделе власти России проводят военные учения «Восток-2018», ставшие крупнейшими по своему масштабу со времен Холодной войны. Тренировки идут с привлечением военных из Китая, что демонстрирует как укрепились связи между государствами с тех пор, как они попали под давление со стороны США.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на offshoreview.eu.

В этот четверг маневры «Восток-2018», которые проходят на Забайкалье, посетил президент России Владимир Путин. Он отметил, что российские войска показали возможность эффективно противостоять военным угрозам. Также он поблагодарил за участие в военных учениях представителей Китая, подчеркнув, что обе страны были союзниками во время Второй Мировой Войны. По словам Владимира Путина, сегодня Россия и Китая выполняют общее задание по обеспечению стабильности и безопасности в Евразии. Кроме того, военные тренировки на этой неделе совпали во времени с Восточным экономическим форумом, проходящем во Владивостоке.

Военные тренировки «Восток» проводятся раз в четыре года и в нынешних маневрах задействовано почти 40% армии России – 297 тысяч военнослужащих. Для военных учений будет задействовано около 1000 самолетов, 36 тысяч единиц наземной техники и 80 кораблей. Китай как военный партнер представлен на учениях 3200 солдатами из наземных и авиационных войск. Также в программе учебных маневров задействованы представители армии Монголии.

И хотя о каком-либо конкретном противнике не говорится, можно допустить, что в уме у России и Китая значатся США. У Китая вот уже который месяц нарастает напряженность по поводу торговых отношений с Америкой, а летом у них возникли прения относительно морских военный учений. Из-за них Поднебесная даже начала организовывать постоянные военные аванпосты в Южно-китайском море. В свою очередь Россия испытывает на себе всю тяжесть экономических санкций США и любая нормализация отношений пока невозможна.

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Как отмечают эксперты, военное сотрудничество между Россией и Китаем перешло в новую плоскость. Путем привлечения международных партнеров к учениям «Восток-2018» Москва, которая ожидает ухудшения отношений с Вашингтоном, хочет показать свою военную связь с Китаем. И вопрос остается в том, насколько далеко зайдет такое сотрудничество. На данный момент экономика России существенно отстает от китайской и для того, чтобы не стать «младшим братом» для Пекина, Кремль и Владимир Путин показывают свою превосходящую военную мощь.
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 Теги: Россия, Китай, учения

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Сегодня, 23:14 » Автор: Едгар Букмирза
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