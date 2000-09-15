Россия и Китай проводят военные учения

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В НАТО мероприятие назвали демонстрацией сосредоточенности РФ на масштабных конфликтах.

В России пройдут беспрецедентные по масштабу военные учения "Восток-2018".

На учениях могут симулировать применение ядерного оружия.

Россия и Китай будут проводить оборонные, аварийно-спасательные и противолодочные операции, а а также захват острова.