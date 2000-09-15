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Раздел: Россия  
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В России задерживают участников протеста против пенсионной реформы

В России задерживают участников протеста против пенсионной реформыПесков заявил, что полиция "не нарушала закон" во время протестных акций, в том числе во время силовых задержаний.

Не менее двух человек были задержаны во время протеста против повышения пенсионного возраста в Петербурге, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Настоящее время

Изначально митингующие планировали собраться на площади Ленина, но городские власти место проведения акции не согласовали "из-за угрозы безопасности". Несмотря на это, несколько сотен человек все равно пришли на митинг. Вскоре акция переросла в шествие.

Протестующие позже присоединились к обманутым дольщикам, которым власти санкционировали акцию лишь на 250 человек в парке вблизи Финляндского вокзала.

Полиция также задержала 10 участников бессрочного протеста против пенсионной реформы в Москве, сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на активистов. По данным издания, спустя час девятерых задержанных отпустили из отделения без составления протоколов.

Накануне, 9 сентября, в 80 городах России прошли акции против повышения пенсионного возраста, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального.

В 59 городах, в том числе в Москве, власти отказались признавать их проведение законным. По данным правозащитного проекта ОВД-Инфо, в ходе акций полиция задержала более тысячи человек, из них в Москве – 43 протестующих. Наибольшее количество задержанных – более 450 человек – правозащитники насчитали в Петербурге.

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В некоторых городах задержания проходили в жесткой форме: Росгвардия избивала митингующих резиновыми дубинками и применяла дымовые шашки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что полиция "не нарушала закон" во время протестных акций, в том числе во время силовых задержаний.
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 Теги: Россия, пенсионная реформа

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