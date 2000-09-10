Раздел: Россия
В России задержали участников протестов против повышения пенсионного возраста
Полиция также задержала 10 участников бессрочного протеста.
Не менее двух человек были задержаны во время протеста против повышения пенсионного возраста в Санкт-Петербурге, пишет Хроника.инфо со ссылкой на krymr.com.
Изначально митингующие планировали собраться на площади Ленина, но городские власти место проведения акции не согласовали "из-за угрозы безопасности". Несмотря на это, несколько сотен человек все равно пришли на митинг. Вскоре акция переросла в шествие.
Протестующие позже присоединились к обманутым дольщикам, которым власти санкционировали акцию лишь на 250 человек в парке вблизи Финляндского вокзала.
Полиция также задержала 10 участников бессрочного протеста против пенсионной реформы в Москве, сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на активистов. По данным издания, спустя час девятерых задержанных отпустили из отделения без составления протоколов.
Читайте также: Навальный объявил об акциях протеста против повышения пенсионного возраста
В России во время митингов против пенсионной реформы 9 сентября задержали по неофициальным данным более 1000 человек.
Не менее двух человек были задержаны во время протеста против повышения пенсионного возраста в Санкт-Петербурге, пишет Хроника.инфо со ссылкой на krymr.com.
Изначально митингующие планировали собраться на площади Ленина, но городские власти место проведения акции не согласовали "из-за угрозы безопасности". Несмотря на это, несколько сотен человек все равно пришли на митинг. Вскоре акция переросла в шествие.
Протестующие позже присоединились к обманутым дольщикам, которым власти санкционировали акцию лишь на 250 человек в парке вблизи Финляндского вокзала.
Полиция также задержала 10 участников бессрочного протеста против пенсионной реформы в Москве, сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на активистов. По данным издания, спустя час девятерых задержанных отпустили из отделения без составления протоколов.
Читайте также: Навальный объявил об акциях протеста против повышения пенсионного возраста
В России во время митингов против пенсионной реформы 9 сентября задержали по неофициальным данным более 1000 человек.
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