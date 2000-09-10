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Раздел: Россия  
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В России задержали участников протестов против повышения пенсионного возраста

В России задержали участников протестов против повышения пенсионного возраста Полиция также задержала 10 участников бессрочного протеста.

Не менее двух человек были задержаны во время протеста против повышения пенсионного возраста в Санкт-Петербурге, пишет Хроника.инфо со ссылкой на krymr.com.

Изначально митингующие планировали собраться на площади Ленина, но городские власти место проведения акции не согласовали "из-за угрозы безопасности". Несмотря на это, несколько сотен человек все равно пришли на митинг. Вскоре акция переросла в шествие.

Протестующие позже присоединились к обманутым дольщикам, которым власти санкционировали акцию лишь на 250 человек в парке вблизи Финляндского вокзала.

Полиция также задержала 10 участников бессрочного протеста против пенсионной реформы в Москве, сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на активистов. По данным издания, спустя час девятерых задержанных отпустили из отделения без составления протоколов.

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В России во время митингов против пенсионной реформы 9 сентября задержали по неофициальным данным более 1000 человек.
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 Теги: Россия, протест, задержания

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