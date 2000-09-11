» » В Швейцарии возбудили уголовное дело против российских агентов
Раздел: Россия  
0

В Швейцарии возбудили уголовное дело против российских агентов

В Швейцарии возбудили уголовное дело против российских агентовРоссиян обвиняют в попытке получить данные из лаборатории радиологического анализа.

Федеральная прокуратура Швейцарии ведет следствие по уголовному делу двух граждан России, подозреваемых в причастности к кибератаке на европейскую штаб-квартиру Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Лозанне. Как сообщили представители прокуратуры в Берне в понедельник, 17 сентября, дело по подозрению в шпионаже в политических целях было открыто еще в марте 2017 года, пишет Хроника.инфо со ссылкой на charter97.org.

Россиян также обвиняют в попытке получить данные из лаборатории радиологического и химико-бактериологического анализа в швейцарском городе Шпиц. Она в числе прочего помогает расследовать химические атаки в Сирии и отравление Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери. Федеральная служба разведки Швейцарии ранее подтвердила факт кибератаки, отметив, что преступники своих целей не достигли.

Читайте также: В России возбудили уголовное дело против Авакова

После задержания весной 2018 года в Гааге российские шпионы были высланы в РФ. Обнаружение агентов стало результатом совместной операции спецслужб Нидерландов, Швейцарии и Великобритании. При этом неясным остается то, почему россиян освободили и не предали суду в Нидерландах.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Швейцария, уголовное дело

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:08 » Автор: Едгар Букмирза
     234
     0

Похожие новости по теме

В России возбудили уголовное дело против Авакова В России возбудили уголовное дело против Авакова

Дело касается президентских выборов в России.

В РФ возбудили еще четыре уголовных дела против военных ВСУ В РФ возбудили еще четыре уголовных дела против военных ВСУ

Украинцев обвиняют в запрещенных методах войны.

В России против украинцев возбудили уголовные дела В России против украинцев возбудили уголовные дела

Всего открыто два уголовных дела.

В России возбудили дело против Apple В России возбудили дело против Apple

Американская компания может попасть под санкции.

В России закрыто уголовное дело против «Рошена» В России закрыто уголовное дело против «Рошена»

Уголовное дело было возбуждено примерно два года назад.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх