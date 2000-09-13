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Раздел: Россия  
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В России потерпел крушение сверхзвуковой истребитель

В России потерпел крушение сверхзвуковой истребительМиГ-31 упал из-за технической неисправности.

В России потерпел крушение сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31. Авария произошла в Нижегородской области, пилоты живы.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

"Самолет МиГ-31 выполнял учебно-тренировочный полет в районе аэродрома в пригороде населенного пункта Кулебаки. На борту возникла нештатная ситуация, экипаж принял решение катапультироваться", – говорится в сообщении.

На борту находилось двое пилотов – инструктор и курсант. Утверждается, что они успешно катапультировались и вышли на связь.

"Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. Для установления причин аварии на месте падения работает комиссия Министерства обороны России", – заявили в военном ведомстве.

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Напомним, весной 2017 года в России истребитель МиГ-31 разбился в районе полигона в Бурятии. Авария произошла при выполнении планового учебного полета. Оба пилота катапультировались и были эвакуированы.
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 Теги: Россия, истребитель, крушение

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Сегодня, 18:12 » Автор: Едгар Букмирза
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