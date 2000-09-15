» » В России голый наркоман устроил погром в супермаркете
Раздел: Россия  
0

В России голый наркоман устроил погром в супермаркете

В России голый наркоман устроил погром в супермаркетеНа место прибыли сотрудники полиции и задержали нарушителя.

В Нижнем Новгороде полиция задержала мужчину, устроившего погром в супемаркете.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.

Как отмечается, мужчина, находящийся в сильном наркотическом опьянении, голышом вбежал в магазин "Пятёрочка", поджёг свою одежду и разбил витрину с алкоголем, порезав тем самым себе руки.

Читайте также: В Киеве пьяный милиционер устроил погром

Ранее буйному наркоману, избившему в Одессе шестерых женщин, полиция объявила подозрение.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Россия, супермаркет

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:12 » Автор: Едгар Букмирза
     494
     0

Похожие новости по теме

В Москве мужчина с топором устроил дебош в здании школы В Москве мужчина с топором устроил дебош в здании школы

Мужчину задержали полицейские.

Рабочий устроил резню на заводе в Нижнем Новгороде: трое убитых Рабочий устроил резню на заводе в Нижнем Новгороде: трое убитых

Мужчина служил в горячей точке и всегда был вспыльчив

Пьяный мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья в Москве Пьяный мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья в Москве

При задержании один из полицейских получил телесные повреждения.

В Москве работник МЧС устроил дебош в супермаркете В Москве работник МЧС устроил дебош в супермаркете

Мужчина был пьян.

Двоих сотрудников наркоконтроля обнаружили в сильном наркотическом опьянении Двоих сотрудников наркоконтроля обнаружили в сильном наркотическом опьянении

Сегодня стали известны новые подробности происшествия, имевшего место в минувшую субботу с двумя сотрудниками московского Государственного наркоконтроля. Напомним, сотрудников этого ведомства обнаружили на севере столицы в сильном наркотическом опьянении. В управлении ФСКН по городу Москва сообщили, что полицейские, которые

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх