В России голый наркоман устроил погром в супермаркете

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Мужчина служил в горячей точке и всегда был вспыльчив

Сегодня стали известны новые подробности происшествия, имевшего место в минувшую субботу с двумя сотрудниками московского Государственного наркоконтроля. Напомним, сотрудников этого ведомства обнаружили на севере столицы в сильном наркотическом опьянении. В управлении ФСКН по городу Москва сообщили, что полицейские, которые