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Раздел: Россия  
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В России в результате масштабной аварии пострадали шесть украинцев

В России в результате масштабной аварии пострадали шесть украинцевАвария с участием микроавтобуса и рейсового автобуса ПАЗ произошла в Воронежской области. Трое пострадавших в тяжелом состоянии в реанимации.

В России в Лискинском районе Воронежской области в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть граждан Украины, трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечено, что авария произошла с участием микроавтобуса и рейсового автобуса ПАЗ. Известно, что троих из пострадавших доставили в реанимацию, еще троих - в травматологическое отделение больницы.

"Госпитализированы шесть граждан Украины после ДТП в Лискинском районе. Трое в тяжелом состоянии в реанимации, еще трое в состоянии средней степени тяжести в отделении травматологии. У них черепно-мозговая травма, травмы внутренних органов, грудной клетки", - уточнили в больнице.

Столкновение микроавтобуса и рейсового автобуса ПАЗ в Лискинском районе Воронежской области произошло в 14:00. По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и столкнулся с рейсовым автобусом ПАЗ. В микроавтобусе находились девять человек, шесть из них пострадали. В рейсовом автобусе пострадавших нет.

Напомним, ранее в Ленинградской области России в результате ДТП погибли четверо граждан Украины, еще один госпитализирован.

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Также сообщалось, что возле польского города Томашув-Любельский 11 сентября столкнулись два украинских автомобиля. В результате аварии погибла 19-летняя девушка, еще шесть человек получили ранения.
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 Теги: Россия, ДТП

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Сегодня, 00:19 » Автор: Татьяна Ларина
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