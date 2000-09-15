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Раздел: Россия  
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Скончался водитель-украинец, попавший в ДТП в России

Скончался водитель-украинец, попавший в ДТП в РоссииЕще трое украинцев остаются в больнице, один из них - в реанимации в тяжелом состоянии.

В России умер украинский водитель, госпитализированный вместе с пятью украинцами после дорожно-транспортного происшествия в Воронежской области. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев, пишет Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.

"Водитель микроавтобуса Opel, гражданин Украины, который получил в ДТП тяжелую черепно-мозговую травму, находился в коме, и после шестичасовой операции сегодня скончался", - сказал дипломат. По его словам, тело водителя направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Родственники умершего уже прибыли в больницу.

"Двое граждан после получения необходимой медицинской помощи в сопровождении родственников покинули больницу. Им была оказана соответствующая помощь. Их выписали", - добавил Погорельцев. Он уточнил, что один гражданин получил закрытый перелом ноги, ушибы голени, а другой - сотрясение мозга. Погорельцев отметил, что еще трое украинцев находятся в больнице, один из них - в тяжелом состоянии в реанимации. Дипломат сообщил, что украинские консульские должностные лица готовы оказать содействие в репатриации тела погибшего. Департамент консульской службы МИД и Посольство держат ситуацию на контроле. "С заместителем главного врача и начальником следственного отдела местной полиции консулами достигнута договоренность о дальнейшей координации мероприятий", - сказал он.

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Как сообщалось, 20 сентября на автодороге местного значения Лиски - Острогожск столкнулись автомобиль Opel с украинским номерным знаком и автобус с российским номером. В результате ДТП были госпитализированы шесть украинцев. Все пострадавшие граждане Украины являются жителями временно оккупированной территории Луганской области.
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 Теги: Россия, ДТП

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Сегодня, 21:06 » Автор: Татьяна Ларина
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