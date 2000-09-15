Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Скончался водитель-украинец, попавший в ДТП в России

Скончался водитель-украинец, попавший в ДТП в России

Похожие новости по теме

В России в результате масштабной аварии пострадали шесть украинцев Авария с участием микроавтобуса и рейсового автобуса ПАЗ произошла в Воронежской области. Трое пострадавших в тяжелом состоянии в реанимации.

В России в результате ДТП погибли двое украинцев Украинский консул принимает меры по оказанию помощи пострадавшим и во взаимодействии с родными.