Раздел: Россия
Лавров рассказал, в каком случае Россия останется в Совете Европы
Главной проблемой, уверены в Кремле, является "дискриминация членов Совета"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ готова продолжать работу в составе Совета Европы только в том случае, если организация полностью искоренит дискриминацию стран-участниц. Об этом он заявил журналистам сегодня, 21 сентября, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua
"Что касается Совета Европы, Россия хочет оставаться в том Совете Европы, в который мы в свое время вступали. Имею в виду Совет Европы, в уставе которого записано, что во всех его структурах каждая страна имеет равные права", - заявил он.
"Никто из членов Совета Европы не может быть дискриминирован. В таком Совете Европы мы готовы работать и дальше. Все остальное зависит от членов Совета Европы", - подчеркнул Лавров.
Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия всерьез рассматривает вариант выхода из состава Совета Европы.
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Напоминаем, российская делегация в составе ПАСЕ была лишена целого ряда полномочий, в том числе права голоса, в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма и агрессии в Донецкой и Луганской областях. Тогда российская делегация прекратила свою работу в составе Ассамблеи в знак протеста. Москва отреагировала заявлением о том, что действующий регламент ПАСЕ ущемляет интересы делегаций отдельных стран и позволяет остальным принимать дискриминационные решения - например, лишать права голоса, отстранять от участия в руководящих органах Ассамблеи и различных мониторинговых миссиях, как это было с российской делегацией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ готова продолжать работу в составе Совета Европы только в том случае, если организация полностью искоренит дискриминацию стран-участниц. Об этом он заявил журналистам сегодня, 21 сентября, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua
"Что касается Совета Европы, Россия хочет оставаться в том Совете Европы, в который мы в свое время вступали. Имею в виду Совет Европы, в уставе которого записано, что во всех его структурах каждая страна имеет равные права", - заявил он.
"Никто из членов Совета Европы не может быть дискриминирован. В таком Совете Европы мы готовы работать и дальше. Все остальное зависит от членов Совета Европы", - подчеркнул Лавров.
Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия всерьез рассматривает вариант выхода из состава Совета Европы.
Читайте также: Лавров рассказал о разочаровании Трампом
Напоминаем, российская делегация в составе ПАСЕ была лишена целого ряда полномочий, в том числе права голоса, в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма и агрессии в Донецкой и Луганской областях. Тогда российская делегация прекратила свою работу в составе Ассамблеи в знак протеста. Москва отреагировала заявлением о том, что действующий регламент ПАСЕ ущемляет интересы делегаций отдельных стран и позволяет остальным принимать дискриминационные решения - например, лишать права голоса, отстранять от участия в руководящих органах Ассамблеи и различных мониторинговых миссиях, как это было с российской делегацией.
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