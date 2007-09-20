Раздел: Россия
Подводный флот РФ с гиперзвуковым оружием будет готов через 6 лет – разведка
Россия создаст новый атомный подводный флот к 2024 году.
Новый российский атомный подводный флот, оснащенный гиперзвуковым оружием, будет приведен в боеготовность к 2024 году. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источник, знакомый с отчетами разведки США, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
По его словам, Москва сократила финансирование ряда военных программ ради создания восьми новых подводных лодок, вооруженных гиперзвуковыми ракетами. По классификации американских военных, это подлодки “Борей 2” или “Борей А” - четвертое поколение субмарин с баллистическими ракетами, которые поступят на вооружение Северного и Тихоокеанского флотов России.
Каждая из субмарин будет оснащена 20 ракетами “Булава”, которая сможет переносить до десяти ядерных и гиперзвуковых блоков. Ранее глава информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации американских ученых Ханс Кристенсен заявил, что суммарная разрушительная сила четырех ракет “Булава”, запущенных с российской атомной подводной лодки “Юрий Долгорукий”, равно “160 Хиросимам”.
Телеканал подчеркивает, что одна подлодка может запустить до 200 гиперзвуковых ракет, что представляет “угрозу, которую США в настоящее время не может отразить”. В противовес ВМС США могут представить 14 подводных лодок типа “Огайо”, но они пока не вооружены системами, способными перехватывать гиперзвуковые ракеты.
Читайте также: Москва и Пекин создают мощное оружие, способное уничтожить США - Stratcom
Напомним, 1 марта во время послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин представил ракетный комплекс стратегического назначения с гиперзвуковым крылатым блоком “Авангард”, и сообщил о создании гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса “Кинжал”. В середине марта российские военные успешно запустили последнюю ракету с перехватчика МиГ-31, который планируется также модернизировать под новое оружие. В июле 2018 агентство ТАСС сообщило о работе над интеграцией системы “Кинжал” с бомбардировщиком Ту-22М. Вероятно один Ту-22М будет способен нести 3 ракеты системы “Кинжал” (подобно крылатых ракет Х-22), а боевой радиус возрастет с 2000 до 3000 км. По габаритам и внешнему виду ракета комплекса “Кинжал” подобная баллистических ракет ОТРК “Искандер”.
Новый российский атомный подводный флот, оснащенный гиперзвуковым оружием, будет приведен в боеготовность к 2024 году. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источник, знакомый с отчетами разведки США, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
По его словам, Москва сократила финансирование ряда военных программ ради создания восьми новых подводных лодок, вооруженных гиперзвуковыми ракетами. По классификации американских военных, это подлодки “Борей 2” или “Борей А” - четвертое поколение субмарин с баллистическими ракетами, которые поступят на вооружение Северного и Тихоокеанского флотов России.
Каждая из субмарин будет оснащена 20 ракетами “Булава”, которая сможет переносить до десяти ядерных и гиперзвуковых блоков. Ранее глава информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации американских ученых Ханс Кристенсен заявил, что суммарная разрушительная сила четырех ракет “Булава”, запущенных с российской атомной подводной лодки “Юрий Долгорукий”, равно “160 Хиросимам”.
Телеканал подчеркивает, что одна подлодка может запустить до 200 гиперзвуковых ракет, что представляет “угрозу, которую США в настоящее время не может отразить”. В противовес ВМС США могут представить 14 подводных лодок типа “Огайо”, но они пока не вооружены системами, способными перехватывать гиперзвуковые ракеты.
Читайте также: Москва и Пекин создают мощное оружие, способное уничтожить США - Stratcom
Напомним, 1 марта во время послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин представил ракетный комплекс стратегического назначения с гиперзвуковым крылатым блоком “Авангард”, и сообщил о создании гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса “Кинжал”. В середине марта российские военные успешно запустили последнюю ракету с перехватчика МиГ-31, который планируется также модернизировать под новое оружие. В июле 2018 агентство ТАСС сообщило о работе над интеграцией системы “Кинжал” с бомбардировщиком Ту-22М. Вероятно один Ту-22М будет способен нести 3 ракеты системы “Кинжал” (подобно крылатых ракет Х-22), а боевой радиус возрастет с 2000 до 3000 км. По габаритам и внешнему виду ракета комплекса “Кинжал” подобная баллистических ракет ОТРК “Искандер”.
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