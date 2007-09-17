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Раздел: Россия  
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В России водитель устроил разборки со стрельбой прямо на дороге

В России водитель устроил разборки со стрельбой прямо на дорогеЧем закончился конфликт, неизвестно.

В Ростовской области России на трассе М-4, дальнобойщик в результате спора решил «переубедить» водителя другого грузовика с помощью пистолета и выстрелил ему в руку, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua

Когда водитель одной из фур пошёл выяснять отношения, второй достал оружие (предположительно, травматическое) и начал угрожать, а потом, не вытерпев словесной ссоры, выстрелил сопернику в руку.

Чем закончился конфликт, неизвестно.

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Судя по ролику, после причинения ранения стрелявший водитель вылез из своей машины и стал что-то говорить пострадавшему.
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 Теги: Россия, дальнобойщик

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Сегодня, 13:43 » Автор: Татьяна Ларина
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