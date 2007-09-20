Раздел: Россия
В России появился новый город-миллионник
Население городского округа Краснодара на 1 января 2018 года составляло 990 203 человека.
Краснодар официально признан городом-миллионником.
Об этом сообщается на официальном сайте администрации и городской думы города, пишет Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ru.
«Краснодар официально стал 16-м городом-миллионником России. При этом важно, что в нашем городе - одна из самых высоких в стране долей экономически активного населения. Большинство - люди трудоспособного возраста, активные, которые создают экономику Краснодара и способны позитивно влиять на его развитие», - сказал мэр города Евгений Первышов.
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Соответствующий символический сертификат городскому главе вручила руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Татьяна Курнякова.
Краснодар официально признан городом-миллионником.
Об этом сообщается на официальном сайте администрации и городской думы города, пишет Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ru.
«Краснодар официально стал 16-м городом-миллионником России. При этом важно, что в нашем городе - одна из самых высоких в стране долей экономически активного населения. Большинство - люди трудоспособного возраста, активные, которые создают экономику Краснодара и способны позитивно влиять на его развитие», - сказал мэр города Евгений Первышов.
Читайте также: В России появился новый «Сталин»
Соответствующий символический сертификат городскому главе вручила руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Татьяна Курнякова.
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