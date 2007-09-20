Раздел: Россия
В России началась валютная паника
Причиной тому стали многочисленные заявления высокопоставленных чиновников.
Россияне начали массово забирать из банков свои валютные сбережения, что может повлечь за собой серьезные негативные последствия для финансовой системы страны.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
"Минус $1,5 млрд - только за август. Дальше, как говориться, больше. Причиной тому стали многочисленные заявления наших высокопоставленных чиновников о том, что они-де не боятся возможного отключения наших государственных банков от долларовых расчетов, которыми угрожают ноябрьские санкции, анонсированные Вашингтоном", - отмечает издание "Московский комсомолец".
По мнению журналистов, российское финансовое руководство своими заявлениями посылает сигнал Западу о том, что не боится санкций. Однако на слова отреагировали вкладчики, на счетах которых совокупно находится $87 млрд.
"Из всех финансовых руководителей только глава ЦБ Эльвира Набиуллина не устает повторять, что вкладам российских граждан в любой валюте ничего не угрожает", - говорится в материале.
Читайте также: Санкции: в России шок и паника
В то же время, эксперты опасаются, что такой масштабный отток частных валютных вкладов приведет к постепенному ослаблению рубля и девальвации российской национальной валюты.
Россияне начали массово забирать из банков свои валютные сбережения, что может повлечь за собой серьезные негативные последствия для финансовой системы страны.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
"Минус $1,5 млрд - только за август. Дальше, как говориться, больше. Причиной тому стали многочисленные заявления наших высокопоставленных чиновников о том, что они-де не боятся возможного отключения наших государственных банков от долларовых расчетов, которыми угрожают ноябрьские санкции, анонсированные Вашингтоном", - отмечает издание "Московский комсомолец".
По мнению журналистов, российское финансовое руководство своими заявлениями посылает сигнал Западу о том, что не боится санкций. Однако на слова отреагировали вкладчики, на счетах которых совокупно находится $87 млрд.
"Из всех финансовых руководителей только глава ЦБ Эльвира Набиуллина не устает повторять, что вкладам российских граждан в любой валюте ничего не угрожает", - говорится в материале.
Читайте также: Санкции: в России шок и паника
В то же время, эксперты опасаются, что такой масштабный отток частных валютных вкладов приведет к постепенному ослаблению рубля и девальвации российской национальной валюты.
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