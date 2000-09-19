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Раздел: Россия  
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В России задумали ужесточить продажу алкоголя

В России задумали ужесточить продажу алкоголяМинздрав РФ должен подготовить концепцию закона до 1 февраля 2019 года.

Вице-премьер России Татьяна Голикова объявила, что Минздрав РФ до февраля 2019 года подготовит предложения по увеличению возраста, с которого будет разрешено продавать алкоголь в России. Сегодня он составляет 18 лет.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на currenttime.tv.

"Мы говорили, что есть примеры множества стран, в том числе стран Содружества Независимых Государств, которые в разное время принимали решение об увеличении возраста продаж до 19, до 20, до 21 года. Все эти варианты будут рассмотрены", – сказала Голикова 24 сентября.

В прошлом году Законодательное собрание Ленинградской области уже внесло в Госдуму законопроект, который предлагал повысить возраст покупки алкоголя крепостью свыше 18% до 21 года. Но правительство тогда его не поддержало.

И Голикова, и авторы закона объясняют необходимость повышения возраста покупки алкоголя тем, что перед властями поставлена задача увеличивать продолжительность жизни россиян. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что "по опросам, проведенным среди людей, страдающих алкоголизмом, первый опыт потребления алкогольных напитков у большей части приходится на возраст 10-20 лет", и "в подростковом возрасте привыкание к вредным привычкам осуществляется гораздо быстрее, чем в более зрелых годах".

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"Все исследования говорят, что сейчас риски сокращения продолжительности жизни от вредных привычек весьма велики", – развила эту мысль Голикова.
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 Теги: Россия, алкоголь, продажа

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Сегодня, 18:14 » Автор: Едгар Букмирза
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