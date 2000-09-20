Раздел: Россия
Российский рубль возобновил падение
Рубль дешевеет второй день подряд.
Продолжавшийся две недели полет рубля на Московской бирже приближается к логическому финалу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на charter97.org.
На торгах в среду рубль дешевеет второй день подряд на фоне ухода с рынка экспортеров, продававших валюту под налоговый период, и скупки долларов нерезидентами, по-прежнему бегущими из российского госдолга.
После падения на 4 рубля с 10 сентября курс доллара поднялся на 17 копеек во вторник и еще на 16 копеек к 16.24 по белорусскому времени среды, снова пробив отметку 66 рублей. Евро прибавил 18 копеек за 2 дня, достигая в моменте 77,59 рубля.
"Потенциал для дальнейшего укрепления рубля постепенно иссякает", - говорит аналитик Nordea Денис Давыдов: хотя нефть бьет 4-летние рекорды и торгуется выше 80 долларов за баррель Brent, на курс давит заседания Федеральной резервной системы США, которая в среду объявит о дальнейшем ужесточении денежной политики.
Вероятность очередного повышения ключевой ставки до 2-2,25% годовых рынок оценивает почти в 100%. Одновременно ФРС увеличит объем операций по сокращению баланса и с октября начнет изымать по 60 млрд долларов в месяц.
Эти события уже заложены в котировки, но рынок боится, что станут жестче прогнозы ФРС на будущее, указывают аналитики Societe Generale: в июн члены Федрезерва голосовали за повышение ставки в сентябре и декабре, два повышения в 2019-м году и одно - в 2020-м.
В среду ФРС впервые раскроет проектировки на 2021-й год и с большой вероятностью добавит еще один шаг через три года, отметив силу экономики США, растущей с рекордной за 4 года скоростью.
По мере того, как долларовые ставки растут, рубль теряет привлекательность для зарубежных инвесторов, вложивших 20 млрд долларов в операции carry-trade в 2016-17 гг.
В худшем случае, может начаться новая волна продаж облигаций федерального займа, говорит начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко: "Она вызовет новое обесценение рубля, который до конца месяца будет торговаться в коридоре 65-70 за доллар, несмотря на растущую нефть".
Читайте также: Российский рубль возобновил падение
За август иностранные инвесторы вывели из ОФЗ еще 98 млрд рублей, сообщил Банк России в среду. По итогам сентября продажи составил еще 114 млрд рублей, а доля нерезидентов на рынке опустилась до 25%, рассказала накануне директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.
Продолжавшийся две недели полет рубля на Московской бирже приближается к логическому финалу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на charter97.org.
На торгах в среду рубль дешевеет второй день подряд на фоне ухода с рынка экспортеров, продававших валюту под налоговый период, и скупки долларов нерезидентами, по-прежнему бегущими из российского госдолга.
После падения на 4 рубля с 10 сентября курс доллара поднялся на 17 копеек во вторник и еще на 16 копеек к 16.24 по белорусскому времени среды, снова пробив отметку 66 рублей. Евро прибавил 18 копеек за 2 дня, достигая в моменте 77,59 рубля.
"Потенциал для дальнейшего укрепления рубля постепенно иссякает", - говорит аналитик Nordea Денис Давыдов: хотя нефть бьет 4-летние рекорды и торгуется выше 80 долларов за баррель Brent, на курс давит заседания Федеральной резервной системы США, которая в среду объявит о дальнейшем ужесточении денежной политики.
Вероятность очередного повышения ключевой ставки до 2-2,25% годовых рынок оценивает почти в 100%. Одновременно ФРС увеличит объем операций по сокращению баланса и с октября начнет изымать по 60 млрд долларов в месяц.
Эти события уже заложены в котировки, но рынок боится, что станут жестче прогнозы ФРС на будущее, указывают аналитики Societe Generale: в июн члены Федрезерва голосовали за повышение ставки в сентябре и декабре, два повышения в 2019-м году и одно - в 2020-м.
В среду ФРС впервые раскроет проектировки на 2021-й год и с большой вероятностью добавит еще один шаг через три года, отметив силу экономики США, растущей с рекордной за 4 года скоростью.
По мере того, как долларовые ставки растут, рубль теряет привлекательность для зарубежных инвесторов, вложивших 20 млрд долларов в операции carry-trade в 2016-17 гг.
В худшем случае, может начаться новая волна продаж облигаций федерального займа, говорит начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко: "Она вызовет новое обесценение рубля, который до конца месяца будет торговаться в коридоре 65-70 за доллар, несмотря на растущую нефть".
Читайте также: Российский рубль возобновил падение
За август иностранные инвесторы вывели из ОФЗ еще 98 млрд рублей, сообщил Банк России в среду. По итогам сентября продажи составил еще 114 млрд рублей, а доля нерезидентов на рынке опустилась до 25%, рассказала накануне директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.
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