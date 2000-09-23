В России ушел с молотка паспорт Цоя

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Юрий Тимченко требовал эти деньги за прекращение дела о неуплате налогов на один миллиард рублей.

В Шалинском районе Чечни заведующий воинской столовой систематически завышал потребность учреждения в продуктах. Это дало ему неплохой «приработок» - таким способом он за февраля-июль 2011 года похитил еды в денежном эквиваленте на суму больше 34 миллионов рублей. Рамзан Симбагаев, замглавы регионального МВД сообщил, что