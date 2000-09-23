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Раздел: Россия  
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В России ушел с молотка паспорт Цоя

В России ушел с молотка паспорт ЦояДокумент легендарного певца оценили в девять миллионов рублей (3,8 млн грн).

В России состоялся аукцион, на котором продали рукописи, записную книжку и паспорт лидера группы Кино Виктора Цоя. Об этом сообщает аукционный дом Литфонд, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Паспорт певца выставили на продажу за 2,5 миллиона рублей. Финальная сумма оказалась значительно выше – девять миллионов рублей (чуть больше 3,8 миллиона гривен по текущему курсу).

Также с молотка ушли автограф и некоторые рукописи Цоя. Их финальная цена составила 3,6 миллиона рублей. Еще за три миллиона ушла записная книжка, в которой исполнитель записывал номера телефонов тогдашней элиты рок-сообщества в Москве и Санкт-Петербурге.

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Все эти вещи приобрел один покупатель. Только лист из черновика певца достался другому поклоннику творчества Цоя за 550 тысяч рублей.
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 Теги: Россия, Цой, паспорт, аукцион

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Сегодня, 11:54 » Автор: Алена Шимко
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