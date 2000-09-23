Раздел: Россия
В России проходит акция «бессрочный протест»
Активисты находятся у официального магазина фирмы Apple.
В Москве проходит акция «бессрочный протест». Как передает «Новая газета», сегодня активисты вышли на Тверской бульвар, они медленно ходили по пешеходному переходу по кругу.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на «Новая газета».
В акции участвуют примерно 30 человек. У них появилась информация о том, что едут автозаки, поэтому активисты переместились к переходу на Большой Никитской улице.
В настоящее время, по словам журналистов, активисты находятся у официального магазина фирмы Apple, где 28 сентября стартуют продажи новой модели IPhone. Участники «бессрочного протеста» раздают брошюры, агитируют людей, стоящих в очереди за IPhone.
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Напомним, на Страстном бульваре в Москве у памятника писателю Александру Твардовскому 12 человек 10 сентября заявили о бессрочной акции протеста. Они выступили против власти, которую называли неэффективной, пенсионной реформы и статьи 282 УК РФ, а также потребовали роспуск Роскомнадзора. Во время своего протеста они также решили устроить пикник.
В Москве проходит акция «бессрочный протест». Как передает «Новая газета», сегодня активисты вышли на Тверской бульвар, они медленно ходили по пешеходному переходу по кругу.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на «Новая газета».
В акции участвуют примерно 30 человек. У них появилась информация о том, что едут автозаки, поэтому активисты переместились к переходу на Большой Никитской улице.
В настоящее время, по словам журналистов, активисты находятся у официального магазина фирмы Apple, где 28 сентября стартуют продажи новой модели IPhone. Участники «бессрочного протеста» раздают брошюры, агитируют людей, стоящих в очереди за IPhone.
Читайте также: В Бельгии состоялся массовый протест обнаженных велосипедистов
Напомним, на Страстном бульваре в Москве у памятника писателю Александру Твардовскому 12 человек 10 сентября заявили о бессрочной акции протеста. Они выступили против власти, которую называли неэффективной, пенсионной реформы и статьи 282 УК РФ, а также потребовали роспуск Роскомнадзора. Во время своего протеста они также решили устроить пикник.
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