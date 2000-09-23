Раздел: Россия
Смертельный случай: в Охотском море касатки утопили рыбацкую лодку
В Магадане произошел первый трагический случай.
До сегодняшнего дня не было зафиксировано ни одного трагического случая в результате атаки этих животных, передает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Моторная лодка ушла ко дну в заливе Тауйская губа на северо-западе Охотского моря, в 50 километрах от Магадана. На борту было двое рыбаков. Один из них утонул, другому удалось спастись. Судно перевернули плававшие рядом касатки.
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Местные жители заверили, что до сих пор в Магаданской области не было ни одного трагического случая из-за этих морских млекопитающих. Зачем животные набросились на лодку, сейчас выясняют специалисты. Между тем зоологи отмечают, что это очень опасные морские хищники, которые к тому же могут напасть не только ради добычи, но и просто из любопытства.
До сегодняшнего дня не было зафиксировано ни одного трагического случая в результате атаки этих животных, передает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Моторная лодка ушла ко дну в заливе Тауйская губа на северо-западе Охотского моря, в 50 километрах от Магадана. На борту было двое рыбаков. Один из них утонул, другому удалось спастись. Судно перевернули плававшие рядом касатки.
Читайте также: В Охотском море при пожаре на российском траулере погиб моряк
Местные жители заверили, что до сих пор в Магаданской области не было ни одного трагического случая из-за этих морских млекопитающих. Зачем животные набросились на лодку, сейчас выясняют специалисты. Между тем зоологи отмечают, что это очень опасные морские хищники, которые к тому же могут напасть не только ради добычи, но и просто из любопытства.
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