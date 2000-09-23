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Раздел: Россия  
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В Москве загорелся торговый центр: эвакуировали 235 посетителей

В Москве загорелся торговый центр: эвакуировали 235 посетителейВозгорание произошло в подвале.

На западе Москвы из торгового центра “Лента” эвакуировали более 230 посетителей и сотрудников после возгорания в подвале здания, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Об этом сообщают столичные экстренные службы.

- После возгорания в подвальном помещении на внешней стороне ТЦ “Лента” на Боровском шоссе выведено 235 человек, - приводит агентство слова собеседника.

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Уточняется также, что общая площадь пожара составила пять квадратных метров. Очаг возгорания ликвидировали ещё до прибытия спасательных подразделений.
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 Теги: Москва, ТЦ, пожар, эвакуация

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Сегодня, 17:56 » Автор: Алена Шимко
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