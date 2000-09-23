Раздел: Россия
В Москве загорелся торговый центр: эвакуировали 235 посетителей
Возгорание произошло в подвале.
На западе Москвы из торгового центра “Лента” эвакуировали более 230 посетителей и сотрудников после возгорания в подвале здания, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Об этом сообщают столичные экстренные службы.
- После возгорания в подвальном помещении на внешней стороне ТЦ “Лента” на Боровском шоссе выведено 235 человек, - приводит агентство слова собеседника.
Читайте также: В Москве загорелся торговый центр
Уточняется также, что общая площадь пожара составила пять квадратных метров. Очаг возгорания ликвидировали ещё до прибытия спасательных подразделений.
На западе Москвы из торгового центра “Лента” эвакуировали более 230 посетителей и сотрудников после возгорания в подвале здания, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Об этом сообщают столичные экстренные службы.
- После возгорания в подвальном помещении на внешней стороне ТЦ “Лента” на Боровском шоссе выведено 235 человек, - приводит агентство слова собеседника.
Читайте также: В Москве загорелся торговый центр
Уточняется также, что общая площадь пожара составила пять квадратных метров. Очаг возгорания ликвидировали ещё до прибытия спасательных подразделений.
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