Раздел: Россия
В России произошло ДТП с участием военной техники
Колонна военной техники проходила по улицам города, но в какой-то момент что-то пошло не так
Российские военные очередной раз попали в неприятную ситуацию даже вдали от боевых действий. В одно из российских городов они устроили ДТП на КамАЗах. Соответствующее видео опубликовал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
На видео можно увидеть, как колонна военной техники проходит по улицам города, однако в какой-то момент на светофоре что-то пошло не так.
"Диверсионная группа "ВС Вейшнории" (вымышленное государство условного противника, созданное для российско-белорусских учений "Запад-2017") отработала два автомобиля КамАЗ в Волгограде", – написал Штефан.
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Напомним, недавно "Штирлиц" публиковал видео, как российские военные утопили грузовик. Военные РФ очередной раз удивили. Они попытались проехать по подобию "переправы" через реку, однако в какой-то момент все пошло не так и бревна од колесами стали рушиться. Сначала провалился зад автомобиля, однако он смог "прорваться" дальше, но ушел в сторону и свалился в реку.
Российские военные очередной раз попали в неприятную ситуацию даже вдали от боевых действий. В одно из российских городов они устроили ДТП на КамАЗах. Соответствующее видео опубликовал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
На видео можно увидеть, как колонна военной техники проходит по улицам города, однако в какой-то момент на светофоре что-то пошло не так.
"Диверсионная группа "ВС Вейшнории" (вымышленное государство условного противника, созданное для российско-белорусских учений "Запад-2017") отработала два автомобиля КамАЗ в Волгограде", – написал Штефан.
Читайте также: В Киеве произошло ДТП с участием коммунальной техники и Uber
Напомним, недавно "Штирлиц" публиковал видео, как российские военные утопили грузовик. Военные РФ очередной раз удивили. Они попытались проехать по подобию "переправы" через реку, однако в какой-то момент все пошло не так и бревна од колесами стали рушиться. Сначала провалился зад автомобиля, однако он смог "прорваться" дальше, но ушел в сторону и свалился в реку.
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