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Раздел: Россия  
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В России произошло ДТП с участием военной техники

В России произошло ДТП с участием военной техникиКолонна военной техники проходила по улицам города, но в какой-то момент что-то пошло не так

Российские военные очередной раз попали в неприятную ситуацию даже вдали от боевых действий. В одно из российских городов они устроили ДТП на КамАЗах. Соответствующее видео опубликовал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

На видео можно увидеть, как колонна военной техники проходит по улицам города, однако в какой-то момент на светофоре что-то пошло не так.

"Диверсионная группа "ВС Вейшнории" (вымышленное государство условного противника, созданное для российско-белорусских учений "Запад-2017") отработала два автомобиля КамАЗ в Волгограде", – написал Штефан.

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Напомним, недавно "Штирлиц" публиковал видео, как российские военные утопили грузовик. Военные РФ очередной раз удивили. Они попытались проехать по подобию "переправы" через реку, однако в какой-то момент все пошло не так и бревна од колесами стали рушиться. Сначала провалился зад автомобиля, однако он смог "прорваться" дальше, но ушел в сторону и свалился в реку.
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 Теги: Россия, ДТП

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Сегодня, 15:04 » Автор: Татьяна Ларина
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