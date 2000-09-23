Россия вмешивается в референдум в Македонии

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В МИД РФ заявили, что этот шаг - ответ на аналогичные действия Греции.

Македония решила вернуть визовый режим с Российской Федерацией, однако пресс-атташе посольства России в Македонии Максим Рыбкин не исключает, что в скором времени между странами может вновь установиться безвизовый режим. Как сообщает пресс-атташе, МИД Македонии снова направил правительству страны проект решения о прекращении