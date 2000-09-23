Раздел: Россия
Россия вмешивается в референдум в Македонии
Кампанию по бойкоту референдума возглавляет пророссийская партия.
Дипломаты и аналитики предупреждают, что Россия ведет тайную пропагандистскую кампанию с целью сорвать референдум в Македонии, который проложит путь к вступлению страны в ЕС и НАТО, сообщает журналист The Telegraph Ник Сквайр.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.
Референдум о переименовании страны в Северную Македонию, разрешающий противостояние с Грецией, пройдет в воскресенье. По данным македонской организации Investigative Reporting Lab, за последние недели в Twitter и на Facebook появились тысячи фейковых аккаунтов с хештегом #Bojkotiram - «бойкот». «По-видимому, цель - сократить явку на референдум до уровня ниже 50% от имеющих право голоса, в результате чего он не будет иметь законной силы», - поясняет Сквайр.
«Шансы будут почти равны», - отмечает автор статьи. Недавний опрос показал, что 57% респондентов планируют голосовать, но на улицах Скопье многие заявляют, что не уверены, будут ли участвовать. Некоторые поддельные аккаунты пытаются разжечь разногласия между славянским большинством и албанским меньшинством, которое составляет примерно 25% населения. «Подавляющее большинство этнических албанцев поддерживают это предложение и считают членство в ЕС средством решения проблем с бедностью и дискриминацией. Однако оно непопулярно среди тех этнических славян, кто с горечью негодует из-за необходимости менять название страны по воле Греции. В 2001 году напряженность между ними вылилась в вооруженный конфликт», - пишет Сквайр. «Россия делает все возможное, чтобы не допустить присоединения к Западу новых стран», - сказала директор европейской программы в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований Хизер Конли.
«В Македонии это предусматривает использование имеющихся слабых мест, таких как трения между этническими славянами и этническими албанцами. Применяется сочетание дезинформации и экономического влияния для поддержки националистических организаций и политиков, - сказала она. - Цель заключается в том, чтобы создать полную путаницу и заставить Запад выглядеть максимально пришедшим в упадок и недееспособным».
«В прошлом месяце вирусной стала фейковая новость о том, что американские военные на учениях в Македонии использовали снаряды с обедненным ураном», - пишет Сквайр. По словам министра обороны Радмилы Шекеринской, сообщение было призвано ослабить доверие к НАТО и подорвать референдум. В июле Афины выслали двух российских дипломатов. Их обвинили в попытке распалить в Греции протест против соглашения с Македонией.
Премьер Македонии Зоран Заев обвинил живущего в Греции российского олигарха в финансировании радикальных националистических групп и футбольных хулиганов с целью разжигания протестов. «Кремль продолжает устремлять свою армию интернет-троллей на бомбардировки соцсетей в обеих странах пропагандой против соглашения. Распространяя полную ненависти пропаганду и финансируя жестокие демонстрации, Россия активно разжигает этнические конфликты, которые, к сожалению, остаются мощной силой в балканской политике», - написал недавно бывший сотрудник администрации Обамы, аналитик Центра дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер.
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Сотрудница Атлантического совета Эвелин Фаркаш писала, что кампанию по бойкоту референдума возглавляет пророссийская партия «Единая Македония», заключившая партнерство с «Единой Россией». В то время как премьер Македонии надеется на положительный исход голосования, президент против соглашения с Грецией.
Дипломаты и аналитики предупреждают, что Россия ведет тайную пропагандистскую кампанию с целью сорвать референдум в Македонии, который проложит путь к вступлению страны в ЕС и НАТО, сообщает журналист The Telegraph Ник Сквайр.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ghall.com.ua.
Референдум о переименовании страны в Северную Македонию, разрешающий противостояние с Грецией, пройдет в воскресенье. По данным македонской организации Investigative Reporting Lab, за последние недели в Twitter и на Facebook появились тысячи фейковых аккаунтов с хештегом #Bojkotiram - «бойкот». «По-видимому, цель - сократить явку на референдум до уровня ниже 50% от имеющих право голоса, в результате чего он не будет иметь законной силы», - поясняет Сквайр.
«Шансы будут почти равны», - отмечает автор статьи. Недавний опрос показал, что 57% респондентов планируют голосовать, но на улицах Скопье многие заявляют, что не уверены, будут ли участвовать. Некоторые поддельные аккаунты пытаются разжечь разногласия между славянским большинством и албанским меньшинством, которое составляет примерно 25% населения. «Подавляющее большинство этнических албанцев поддерживают это предложение и считают членство в ЕС средством решения проблем с бедностью и дискриминацией. Однако оно непопулярно среди тех этнических славян, кто с горечью негодует из-за необходимости менять название страны по воле Греции. В 2001 году напряженность между ними вылилась в вооруженный конфликт», - пишет Сквайр. «Россия делает все возможное, чтобы не допустить присоединения к Западу новых стран», - сказала директор европейской программы в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований Хизер Конли.
«В Македонии это предусматривает использование имеющихся слабых мест, таких как трения между этническими славянами и этническими албанцами. Применяется сочетание дезинформации и экономического влияния для поддержки националистических организаций и политиков, - сказала она. - Цель заключается в том, чтобы создать полную путаницу и заставить Запад выглядеть максимально пришедшим в упадок и недееспособным».
«В прошлом месяце вирусной стала фейковая новость о том, что американские военные на учениях в Македонии использовали снаряды с обедненным ураном», - пишет Сквайр. По словам министра обороны Радмилы Шекеринской, сообщение было призвано ослабить доверие к НАТО и подорвать референдум. В июле Афины выслали двух российских дипломатов. Их обвинили в попытке распалить в Греции протест против соглашения с Македонией.
Премьер Македонии Зоран Заев обвинил живущего в Греции российского олигарха в финансировании радикальных националистических групп и футбольных хулиганов с целью разжигания протестов. «Кремль продолжает устремлять свою армию интернет-троллей на бомбардировки соцсетей в обеих странах пропагандой против соглашения. Распространяя полную ненависти пропаганду и финансируя жестокие демонстрации, Россия активно разжигает этнические конфликты, которые, к сожалению, остаются мощной силой в балканской политике», - написал недавно бывший сотрудник администрации Обамы, аналитик Центра дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер.
Читайте также: Порошенко рассказал, как Кремль вмешивается в украинские выборы
Сотрудница Атлантического совета Эвелин Фаркаш писала, что кампанию по бойкоту референдума возглавляет пророссийская партия «Единая Македония», заключившая партнерство с «Единой Россией». В то время как премьер Македонии надеется на положительный исход голосования, президент против соглашения с Грецией.
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