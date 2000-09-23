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Российский журналист экстренно покинул страну: названа причина
Канев был вынужден срочно покинуть Россию.
Российский журналист Центра управления расследованиями Сергей Канев, состоявший в команде расследователей, которые устанавливали настоящие личности агентов ГРУ Руслана Боширова и Александра Петрова, срочно покинул РФ.
Об этом сообщает российское издание Проект со ссылкой на собственные источники, пишет Хроника.инфо со ссылкой на realist.online.
О том, что Канев был вынужден срочно покинуть Россию, изданию рассказал источник в окружении Михаила Ходорковского, двое бывших сотрудников Центра управления расследованиями, а также один из сотрудников МБХ Медиа, где публиковался Канев.
Также сообщается, что ранее о том, что кто-то из его сотрудников был вывезен из РФ, рассказал в интервью Дождю Михаил Ходорковский.
По его словам, в отношении журналиста готовилась провокация, в ходе которой его планировали обвинить в подготовке теракта против президента Р Ф Владимира Путина.
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Как отмечает издание, Канев узнал о том, что его собираются обвинить в попытке выяснить маршрут передвижения кортежа Путина.
Сообщается, что сейчас Сергей Канев находится в одной из прибалтийских стран.
Российский журналист Центра управления расследованиями Сергей Канев, состоявший в команде расследователей, которые устанавливали настоящие личности агентов ГРУ Руслана Боширова и Александра Петрова, срочно покинул РФ.
Об этом сообщает российское издание Проект со ссылкой на собственные источники, пишет Хроника.инфо со ссылкой на realist.online.
О том, что Канев был вынужден срочно покинуть Россию, изданию рассказал источник в окружении Михаила Ходорковского, двое бывших сотрудников Центра управления расследованиями, а также один из сотрудников МБХ Медиа, где публиковался Канев.
Также сообщается, что ранее о том, что кто-то из его сотрудников был вывезен из РФ, рассказал в интервью Дождю Михаил Ходорковский.
По его словам, в отношении журналиста готовилась провокация, в ходе которой его планировали обвинить в подготовке теракта против президента Р Ф Владимира Путина.
Читайте также: В Японии экстренно приземлился пассажирский самолет: названа причина
Как отмечает издание, Канев узнал о том, что его собираются обвинить в попытке выяснить маршрут передвижения кортежа Путина.
Сообщается, что сейчас Сергей Канев находится в одной из прибалтийских стран.
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