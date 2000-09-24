Раздел: Россия
В Москве на рельсах метро погиб украинец
39-летний мужчина упал на рельсы перед приближающимся поездом
В российской столице на станции метро "Тверская" погиб гражданин Украины – 39-летний мужчина упал на рельсы перед прибывающим поездом. Как заявил представитель Управления внутренних дел на московском метрополитене, человек стал жертвой собственной неосторожности, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Мужчина стоял на краю платформы, но споткнулся и потеряв равновесие упал на пути. В этот момент уже приближался на станцию поезд метро. Машинист использовал экстренное торможение, но поезд за инерцией наехал на упавшего мужчину", – говорится в сообщении.
Инцидент произошел 29 сентября около 20:35. На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи, но медики лишь констатировали смерть украинца с предварительным диагнозом "поездная травма, несовместимая с жизнью".
Читайте также: В московском метро мужчина погиб на рельсах
Напомним, ранее в Киеве на одной из станций метро двое подростков ради развлечения незадолго до прибытия поезда прыгнули в желоб между рельсами, в результате чего произошла экстренная остановка и сбой движения.
В российской столице на станции метро "Тверская" погиб гражданин Украины – 39-летний мужчина упал на рельсы перед прибывающим поездом. Как заявил представитель Управления внутренних дел на московском метрополитене, человек стал жертвой собственной неосторожности, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Мужчина стоял на краю платформы, но споткнулся и потеряв равновесие упал на пути. В этот момент уже приближался на станцию поезд метро. Машинист использовал экстренное торможение, но поезд за инерцией наехал на упавшего мужчину", – говорится в сообщении.
Инцидент произошел 29 сентября около 20:35. На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи, но медики лишь констатировали смерть украинца с предварительным диагнозом "поездная травма, несовместимая с жизнью".
Читайте также: В московском метро мужчина погиб на рельсах
Напомним, ранее в Киеве на одной из станций метро двое подростков ради развлечения незадолго до прибытия поезда прыгнули в желоб между рельсами, в результате чего произошла экстренная остановка и сбой движения.
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