В Москве на рельсах метро погиб украинец

Похожие новости по теме

В Москве, на станции «Кунцевская», мужчина упал на рельсы.

Вчера, в субботу, в метрополитене российской столицы погиб машинист. По последним данным он выпал из кабины. В данный момент сотрудники московских правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.