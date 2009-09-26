В России предлагают бороться с санкциями алкоголем - СМИ

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Запрет может вступить в силу с 2017 года.

Разрешение продавать продукты, которые находятся под санкциями.

В законодательном органе России придумали новый способ борьбы с чрезмерным употреблением алкоголя. Олег Михеев, представитель партии «Справедливая Россия» и зампред комитета по энергетике, сделал законопроект, который предполагает запрет продажи алкогольных напитков за наличные.