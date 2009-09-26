Раздел: Россия
В России предлагают бороться с санкциями алкоголем - СМИ
Для поддержки бизнеса в России хотят разрешить "ночное" пиво.
Министерство промышленности и торговли РФ предлагает снять запрет на продажу пива и других слабоалкогольных напитков в алюминиевых банках в ночное время и в нестационарных торговых точках - киосках и ларьках, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь законопроект Минпромторга с поправками к закону "О госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции".
В пояснительной записке к законопроекту, оказавшийся в распоряжении издания, указано, что он разработан для поддержки российской алюминиевой промышленности, пострадавшей от санкций США: "Российские производители алюминиевой продукции столкнулись с серьезным сокращением спроса". Помимо поддержки бизнеса Дерипаски, законопроект будет способствовать развитию пивоваренной отрасли, снижению потребления крепкого алкоголя и его суррогатов, росту доходов бюджетов.
При этом единственным производителем алюминия в России является "Русал" Олега Дерипаски. Эта компания, как и сам бизнесмен, в апреле была включена в санкционный список США.
Читайте также: «Вперед в средневековье»: Сеть смеется над ответными санкциями России
Запрет на продажу пива в ночное время и в киосках действует в России с 2013 года.
Министерство промышленности и торговли РФ предлагает снять запрет на продажу пива и других слабоалкогольных напитков в алюминиевых банках в ночное время и в нестационарных торговых точках - киосках и ларьках, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь законопроект Минпромторга с поправками к закону "О госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции".
В пояснительной записке к законопроекту, оказавшийся в распоряжении издания, указано, что он разработан для поддержки российской алюминиевой промышленности, пострадавшей от санкций США: "Российские производители алюминиевой продукции столкнулись с серьезным сокращением спроса". Помимо поддержки бизнеса Дерипаски, законопроект будет способствовать развитию пивоваренной отрасли, снижению потребления крепкого алкоголя и его суррогатов, росту доходов бюджетов.
При этом единственным производителем алюминия в России является "Русал" Олега Дерипаски. Эта компания, как и сам бизнесмен, в апреле была включена в санкционный список США.
Читайте также: «Вперед в средневековье»: Сеть смеется над ответными санкциями России
Запрет на продажу пива в ночное время и в киосках действует в России с 2013 года.
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