» » В России предлагают бороться с санкциями алкоголем - СМИ
Раздел: Россия  
0

В России предлагают бороться с санкциями алкоголем - СМИ

В России предлагают бороться с санкциями алкоголем - СМИДля поддержки бизнеса в России хотят разрешить "ночное" пиво.

Министерство промышленности и торговли РФ предлагает снять запрет на продажу пива и других слабоалкогольных напитков в алюминиевых банках в ночное время и в нестационарных торговых точках - киосках и ларьках, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь законопроект Минпромторга с поправками к закону "О госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции".

В пояснительной записке к законопроекту, оказавшийся в распоряжении издания, указано, что он разработан для поддержки российской алюминиевой промышленности, пострадавшей от санкций США: "Российские производители алюминиевой продукции столкнулись с серьезным сокращением спроса". Помимо поддержки бизнеса Дерипаски, законопроект будет способствовать развитию пивоваренной отрасли, снижению потребления крепкого алкоголя и его суррогатов, росту доходов бюджетов.

При этом единственным производителем алюминия в России является "Русал" Олега Дерипаски. Эта компания, как и сам бизнесмен, в апреле была включена в санкционный список США.

Читайте также: «Вперед в средневековье»: Сеть смеется над ответными санкциями России

Запрет на продажу пива в ночное время и в киосках действует в России с 2013 года.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Россия, пиво, продажа, запрет, санкции

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:26 » Автор: Алена Шимко
     188
     0

Похожие новости по теме

В России хотят ввести уголовную ответственность за ввоз санкционных продуктов В России хотят ввести уголовную ответственность за ввоз санкционных продуктов

Уже разработан соответствующий законопроект.

В России хотят запретить двухлитровые бутылки для пива В России хотят запретить двухлитровые бутылки для пива

Запрет может вступить в силу с 2017 года.

В России сухой алкоголь попал под запрет В России сухой алкоголь попал под запрет

Медведев решил запретить продажи сухого алкоголя.

В России придумали, как обойти запрет на продажу санкционных продуктов В России придумали, как обойти запрет на продажу санкционных продуктов

Разрешение продавать продукты, которые находятся под санкциями.

В России планируют ввести продажу алкоголя только по пластиковым карточкам В России планируют ввести продажу алкоголя только по пластиковым карточкам

В законодательном органе России придумали новый способ борьбы с чрезмерным употреблением алкоголя. Олег Михеев, представитель партии «Справедливая Россия» и зампред комитета по энергетике, сделал законопроект, который предполагает запрет продажи алкогольных напитков за наличные.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх