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Раздел: Россия  
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МЧС России тренируют на случай "внезапной внешней агрессии"

МЧС России тренируют на случай "внезапной внешней агрессии"Мероприятия продлятся три дня.

В ходе учений будет проверена готовность пунктов временного размещения, городков жизнеобеспечения, а также систем связи, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

В России стартовала общенациональная штабная тренировка по гражданской обороне на случай внезапной внешней агрессии в отношении страны. Об этом в ходе селекторного совещания сообщил глава МЧС Евгений Зиничев, передают российские СМИ.

Сообщается, что мероприятия продлятся три дня, в них примут участие органы исполнительной власти и МЧС.

«В ходе тренировки совместно с органами исполнительной власти должны быть затронуты следующие вопросы: первый - подготовка населения в области гражданской обороны; второй - готовность пунктов к выполнению гражданской обороны, выполнению задач по переназначению», - отметил Зиничев.

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В ходе учений также будет проверена готовность пунктов временного размещения, городков жизнеобеспечения, а также систем связи. Помимо этого, тренировка позволит посмотреть, насколько слаженно будут работать органы управления и силы гражданской обороны в условиях приведения к боеготовности.
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 Теги: Россия, МЧС, учения

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Сегодня, 18:14 » Автор: Алена Шимко
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