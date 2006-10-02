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Раздел: Россия  
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В Челябинске гражданину США присудили 7,5 лет колонии

В Челябинске гражданину США присудили 7,5 лет колонии Американца обвинили в в распространении эротических роликов с участием детей.

Гражданина Соединенных Штатов Дэвида Лэнга приговорили к 7,5 годам колонии, признав его виновным в изготовлении и обороте детской порнографии, сообщили 1 октября в пресс-службе Курчатовского районного суда российского Челябинска, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Суд признал Лэнга виновным в совершении шести преступлений, связанных с изготовлением и оборотом материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних, и назначил ему наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – гласит заявление, отмечая, что его от наказания за другое преступление – половую связь с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста – мужчину освободили в свете истечения сроков давности уголовного преследования

Кроме Лэнга по аналогичным обвинениям была осуждена и гражданка России – женщину приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

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Дэвида Лэнга задержали в Челябинске еще три года назад. Изначально его обвиняли лишь в распространении детского порно, а потом к этому добавилось изготовление и оборот таких материалов и половые отношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.
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 Теги: Россия, американец

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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