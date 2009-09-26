Раздел: Россия
В России американца приговорили к семи годам колонии
Дэвида Лэнга задержали в Челябинске еще три года назад.
Гражданина Соединенных Штатов Дэвида Лэнга приговорили к семи с половиной годам колонии, признав его виновным в изготовлении и обороте детской порнографии, сообщили 1 октября в пресс-службе Курчатовского районного суда российского Челябинска.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
"Суд признал Лэнга виновным в совершении шести преступлений, связанных с изготовлением и оборотом материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних, и назначил ему наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – гласит заявление, отмечая, что его от наказания за другое преступление – половую связь с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста – мужчину освободили в свете истечения сроков давности уголовного преследования
Кроме Лэнга по аналогичным обвинениям была осуждена и гражданка России – женщину приговорили к трем с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.
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Изначально его обвиняли лишь в распространении детского порно, а потом к этому добавилось изготовление и оборот таких материалов и половые отношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.
Гражданина Соединенных Штатов Дэвида Лэнга приговорили к семи с половиной годам колонии, признав его виновным в изготовлении и обороте детской порнографии, сообщили 1 октября в пресс-службе Курчатовского районного суда российского Челябинска.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
"Суд признал Лэнга виновным в совершении шести преступлений, связанных с изготовлением и оборотом материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних, и назначил ему наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – гласит заявление, отмечая, что его от наказания за другое преступление – половую связь с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста – мужчину освободили в свете истечения сроков давности уголовного преследования
Кроме Лэнга по аналогичным обвинениям была осуждена и гражданка России – женщину приговорили к трем с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.
Читайте также: Российского экс-губернатора приговорили к 13 годам колонии
Изначально его обвиняли лишь в распространении детского порно, а потом к этому добавилось изготовление и оборот таких материалов и половые отношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.
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