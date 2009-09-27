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Раздел: Россия  
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В России потерпел крушение вертолет

В России потерпел крушение вертолетВертолет упал в полутора-двух километрах от Вонышево.

В России потерпел крушение вертолет, на борту которого, по предварительным данным, находились два-три человека.

Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Солигаличского района Костромской области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

"Вертолет упал в полутора-двух километрах от Вонышево Костромской области, в районе нежилой деревн. Вертолет, предположительно, из Вологодской или Архангельской областей, откуда точно пока неизвестно. Весь день они крутились и хотели сесть", - рассказали в ЕДДС.

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В пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону рассказали, что "связались с авиационными службами - коридоров для полета никто не запрашивал, это значит, что там никто не должен был лететь".
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 Теги: Россия, вертолет, крушение

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Сегодня, 22:34 » Автор: Едгар Букмирза
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