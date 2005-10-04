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Раздел: Россия  
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Брат Депардье хочет получить российское гражданство

Брат Депардье хочет получить российское гражданство Мужчина готов последовать примеру своего родственника.

Брат французского актера Жерара Депардье, который в 2013 году стал гражданином России, продюсер и актер Ален в среду, 3 октября, заявил о желании обрести российское гражданство, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

По словам актера, он готов к этому в случае получения соответствующего предложения.

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"Я считаю себя гражданином и Франции, и Украины, и России – гражданином мира. Однако если мне предложат, я возьму российское гражданство", – цитируют российские СМИ брата Депардье.
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 Теги: Депардье, гражданство

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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