Раздел: Россия
В России рухнул вертолет, есть жертвы
Вертолет упал в густом лесу.
В Костромской области в России накануне упал вертолет, трое находившихся на борту людей погибли, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"По сообщению поисковой группы, на борту находились три человека. Все они погибли", - сообщили в областном ГУ МЧС РФ.
Вертолет рухнул в густом лесу. Три человека, находившиеся на борту, предположительно, были охотниками.
Известно, что вертолет совершал вылет без официального разрешения. Машина частная и, вероятней всего, арендованная. По предварительным данным, воздушное судно - из Архангельской или Вологодской области. Что привело к крушению - неисправность или неопытность пилота - выяснять будут специалисты.
Читайте также: В России вертолет рухнул в реку, есть жертвы
Сотрудники полиции сейчас устанавливают личности погибших.
В Костромской области в России накануне упал вертолет, трое находившихся на борту людей погибли, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"По сообщению поисковой группы, на борту находились три человека. Все они погибли", - сообщили в областном ГУ МЧС РФ.
Вертолет рухнул в густом лесу. Три человека, находившиеся на борту, предположительно, были охотниками.
Известно, что вертолет совершал вылет без официального разрешения. Машина частная и, вероятней всего, арендованная. По предварительным данным, воздушное судно - из Архангельской или Вологодской области. Что привело к крушению - неисправность или неопытность пилота - выяснять будут специалисты.
Читайте также: В России вертолет рухнул в реку, есть жертвы
Сотрудники полиции сейчас устанавливают личности погибших.
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