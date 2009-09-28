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Раздел: Россия  
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В России рухнул вертолет, есть жертвы

В России рухнул вертолет, есть жертвыВертолет упал в густом лесу.

В Костромской области в России накануне упал вертолет, трое находившихся на борту людей погибли, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"По сообщению поисковой группы, на борту находились три человека. Все они погибли", - сообщили в областном ГУ МЧС РФ.

Вертолет рухнул в густом лесу. Три человека, находившиеся на борту, предположительно, были охотниками.

Известно, что вертолет совершал вылет без официального разрешения. Машина частная и, вероятней всего, арендованная. По предварительным данным, воздушное судно - из Архангельской или Вологодской области. Что привело к крушению - неисправность или неопытность пилота - выяснять будут специалисты.

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Сотрудники полиции сейчас устанавливают личности погибших.
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 Теги: Россия, вертолет, крушение

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Сегодня, 09:49 » Автор: Алена Шимко
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