Раздел: Россия
В России разбился вертолет с замгенпрокурора РФ
По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело.
В России в результате крушения вертолета AS-350 в Костромской области погиб заместитель генерального прокурора РФ, государственный советник юстиции первого класса Саак Карапетян. Об этом в четверг, 4 октября, сообщает со ссылкой на источник в центральном аппарате МВД страны РБК.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
"По предварительной информации, Карапетян находился на борту разбившегося вертолета", - рассказал источник.
Другой источник агентства уточнил, что на момент аварии вертолета замгенпрокурора находился в отпуске.
Отмечено, что по факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта. Следователи и криминалисты СКР осмотрели место происшествия, установлены личности троих погибших - пилота и двух пассажиров. Дано поручение об изъятии технической и полетной документации, устанавливаются причины произошедшего.
Известно, что за штурвалом находился опытный пилот Станислав Михнов, а вертолет с бортовым номером RА 07272 принадлежал вертолетному комплексу Хелипорт Москва.
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Как сообщается, вместе с заместителем генпрокурора Карапетяном на борту судна был мужчина по имени Арэк Аратюнян.
"Вертолет в условиях плохой видимости (погода, темнота) зацепился за верхушки деревьев, это и стало причиной катастрофы", - пишут российские СМИ.
В России в результате крушения вертолета AS-350 в Костромской области погиб заместитель генерального прокурора РФ, государственный советник юстиции первого класса Саак Карапетян. Об этом в четверг, 4 октября, сообщает со ссылкой на источник в центральном аппарате МВД страны РБК.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
"По предварительной информации, Карапетян находился на борту разбившегося вертолета", - рассказал источник.
Другой источник агентства уточнил, что на момент аварии вертолета замгенпрокурора находился в отпуске.
Отмечено, что по факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта. Следователи и криминалисты СКР осмотрели место происшествия, установлены личности троих погибших - пилота и двух пассажиров. Дано поручение об изъятии технической и полетной документации, устанавливаются причины произошедшего.
Известно, что за штурвалом находился опытный пилот Станислав Михнов, а вертолет с бортовым номером RА 07272 принадлежал вертолетному комплексу Хелипорт Москва.
Читайте также: В России разбился вертолет: есть погибшие
Как сообщается, вместе с заместителем генпрокурора Карапетяном на борту судна был мужчина по имени Арэк Аратюнян.
"Вертолет в условиях плохой видимости (погода, темнота) зацепился за верхушки деревьев, это и стало причиной катастрофы", - пишут российские СМИ.
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