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Раздел: Россия  
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В России разбился вертолет с замгенпрокурора РФ

В России разбился вертолет с замгенпрокурора РФПо факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело.

В России в результате крушения вертолета AS-350 в Костромской области погиб заместитель генерального прокурора РФ, государственный советник юстиции первого класса Саак Карапетян. Об этом в четверг, 4 октября, сообщает со ссылкой на источник в центральном аппарате МВД страны РБК.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

"По предварительной информации, Карапетян находился на борту разбившегося вертолета", - рассказал источник.

Другой источник агентства уточнил, что на момент аварии вертолета замгенпрокурора находился в отпуске.

Отмечено, что по факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта. Следователи и криминалисты СКР осмотрели место происшествия, установлены личности троих погибших - пилота и двух пассажиров. Дано поручение об изъятии технической и полетной документации, устанавливаются причины произошедшего.

Известно, что за штурвалом находился опытный пилот Станислав Михнов, а вертолет с бортовым номером RА 07272 принадлежал вертолетному комплексу Хелипорт Москва.

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Как сообщается, вместе с заместителем генпрокурора Карапетяном на борту судна был мужчина по имени Арэк Аратюнян.

"Вертолет в условиях плохой видимости (погода, темнота) зацепился за верхушки деревьев, это и стало причиной катастрофы", - пишут российские СМИ.

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 Теги: Россия, замгенпрокурора РФ

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Сегодня, 18:58 » Автор: Едгар Букмирза
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