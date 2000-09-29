В Москве из ребенка достали соску, проглоченную несколько лет назад

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Несколько дней назад в городе Пскове, в России, доставили в областную больницу девочку, которой всего два года с симптомами, характерными для передозировки героином. Об этом случае сразу же сообщили в полицию и госнаркоконтроль. Как стало потом известно, мать девочки не один раз была замечена в употреблении марихуаны. Она