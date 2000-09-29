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Раздел: Россия  
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В Москве из ребенка достали соску, проглоченную несколько лет назад

В Москве из ребенка достали соску, проглоченную несколько лет назад Девочка в Москве несколько лет жила с соской в кишечнике

В одной из детских больниц Москвы из кишечника шестилетней девочки извлекли соску, попавшую туда несколько лет назад, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua

В больницу ребёнка доставили с жалобами на многократную рвоту.

"После осмотра пациентки педиатры поставили предварительный диагноз "острый инфекционный гастрит" и пригласили на консультацию хирурга. Во время лапаротомии хирурги вскрыли просвет кишки и обнаружили соску", - говорится в сообщении.

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Во время операции предмет был удалён, а проходимость кишечника восстановлена. Соску невозможно было увидеть на рентгенограмме, так как она была изготовлена из полимера. Предположительно, девочка проглотила её несколько лет назад.
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 Теги: Москва, соска

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Сегодня, 01:39 » Автор: Татьяна Ларина
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