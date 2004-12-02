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Раздел: Россия  
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В Чечне родственник Кадырова устроил смертельное ДТП

В Чечне родственник Кадырова устроил смертельное ДТПОхрана чиновника изъяла у очевидцев телефоны.

В ночь на среду, 5 декабря, в столице Чечни Грозном глава Шалинского района Турпал-Али Ибрагимов устроил смертельное ДТП, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Как передает Кавказ.Реалии, его автомобиль Mercedes врезался на огромной скорости в Жигули, в котором находились муж с женой, а также их трехлетняя дочь.

В результате аварии женщина с ребенком погибли на месте, а мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.

При этом отмечается, что виновник ДТП является двоюродным братом главы Чечни Рамзана Кадырова, известный в республике под кличкой "Быстрый".

Также сообщается, что его охрана после происшествия изъяла у очевидцев телефоны, пытаясь избежать утечки фотографий с места аварии.

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Кроме того, наутро представители его окружения обходили близлежащие дома и проверяли, нет ли в гаджетах местных жителей видео ДТП.
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 Теги: Чечня, ДТП, Кадыров, брат

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Сегодня, 15:43 » Автор: Алена Шимко
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