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Раздел: Россия  
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Опасный экстрим: россиянка погибла, катаясь на сноутюбинге

Опасный экстрим: россиянка погибла, катаясь на сноутюбинге19-летняя девушка погибла на месте.

В российской Рязани 19-летняя девушка погибла, катаясь на сноутюбинге, привязанном к автомобилю. Об этом в пятницу, 7 декабря, сообщает ТКР, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Указано, что трагедия произошла в ночь на пятницу на парковке ТЦ Лента на улице Тимуровцев.

Известно, что тюбинг был привязан к автомобилю Лада Калина, за рулем которого находился 20-летний молодой человек. Во время движения он врезался в припаркованную фуру. От полученных травм девушка погибла на месте.

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Сейчас по факту происшествия проводится проверка. Водителю грозит до пяти лет лишения свободы.
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 Теги: Россия, ДТП, сноутюбинг, смерть

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Сегодня, 16:30 » Автор: Алена Шимко
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