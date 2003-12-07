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Раздел: Россия  
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В России самолет вынужденно сел из-за смерти пассажира

В России самолет вынужденно сел из-за смерти пассажираСамолет следовал в аэропорт Шереметьево в Москве.

Самолет, следовавший по маршруту Тель-Авив – Москва, совершил в ростовском аэропорту "Платов" незапланированную посадку в связи со смертью пассажира.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

По предварительной информации, пассажир был болен неизлечимым заболеванием.

Самолет следовал в аэропорт Шереметьево в Москве.

Не так давно мы писали, что лайнер Airbus канцлера Германии Ангелы Меркель, следовавший на саммит G20, из-за технического дефекта развернулся обратно в Германию в небе над Нидерландами.

А летом вынужденную посадку совершил самолет в Португалии. Причиной послужила "невыносимая вонь" от пассажира.

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Ранее из-за проблем с двигателем пассажирский самолет Аэробус А-330 авиакомпании "Delta" совершил вынужденную посадку в маленьком городке Канады.
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 Теги: Россия, пассажир, самолет

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Сегодня, 19:52 » Автор: Едгар Букмирза
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