» » В России умерла известная правозащитница
Раздел: Россия  
0

В России умерла известная правозащитница

В России умерла известная правозащитницаЛюдмила Алексеева умерла в Москве

В Москве на 92-м году жизни умерла известная правозащитница и одна из основателей Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Журналист

Читайте также: В Москве скончалась известная советская актриса

Информацию о ее кончине подтвердили в Совете по правам человека при президенте РФ, отметив, что «в последнее время ей было уже трудно справляться с болезнью».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Россия, Москва

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:06 » Автор: Татьяна Ларина
     93
     0

Похожие новости по теме

В России умерла известная правозащитница В России умерла известная правозащитница

Алексеева являлась членом-основателем МХГ.

В Москве умерла известная советская актриса В Москве умерла известная советская актриса

Причина смерти пока не разглашается.

В России умерла известная телеведущая В России умерла известная телеведущая

В Москве вечером 5 января умерла известная врач-телеведущая Ирина Чукаева из-за осложнения после пневмонии.

В России умерла легендарная советская актриса В России умерла легендарная советская актриса

Заслуженная артистка РФ скончалась на 93 году жизни

В Москве скончалась первая советская олимпийская чемпионка В Москве скончалась первая советская олимпийская чемпионка

Известная спортсменка ушла из жизни в пятницу в возрасте 87 лет.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх