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Раздел: Россия  
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В центре Москвы произошла авария с Алексеем Паниным

В центре Москвы произошла авария с Алексеем ПанинымСтолкнулись три автомобиля

Актер Алексей Панин попал в ДТП в центре Москвы, в аварии никто не пострадал, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"Авария произошла на улице Подвойского. Столкнулись три машины, среди которых два автомобиля такси и автомобиль Mercedes-Benz, в котором в качестве пассажира находился актер", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в столичном управлении ГИБДД подтвердили факт аварии, однако личность участников ДТП не раскрыли.

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"Авария произошла в 00:40 мск в понедельник. На улице Подвойского столкнулись три автомобиля, в результате инцидента никто не пострадал", - отметили в Госавтоинспекции.
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 Теги: Москва, ДТП, Панин

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Сегодня, 12:49 » Автор: Алена Шимко
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