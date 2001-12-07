Раздел: Россия
В центре Москвы произошла авария с Алексеем Паниным
Столкнулись три автомобиля
Актер Алексей Панин попал в ДТП в центре Москвы, в аварии никто не пострадал, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"Авария произошла на улице Подвойского. Столкнулись три машины, среди которых два автомобиля такси и автомобиль Mercedes-Benz, в котором в качестве пассажира находился актер", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь в столичном управлении ГИБДД подтвердили факт аварии, однако личность участников ДТП не раскрыли.
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"Авария произошла в 00:40 мск в понедельник. На улице Подвойского столкнулись три автомобиля, в результате инцидента никто не пострадал", - отметили в Госавтоинспекции.
Актер Алексей Панин попал в ДТП в центре Москвы, в аварии никто не пострадал, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"Авария произошла на улице Подвойского. Столкнулись три машины, среди которых два автомобиля такси и автомобиль Mercedes-Benz, в котором в качестве пассажира находился актер", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь в столичном управлении ГИБДД подтвердили факт аварии, однако личность участников ДТП не раскрыли.
Читайте также: В центре Москвы произошла стрельба в кафе
"Авария произошла в 00:40 мск в понедельник. На улице Подвойского столкнулись три автомобиля, в результате инцидента никто не пострадал", - отметили в Госавтоинспекции.
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