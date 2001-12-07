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Раздел: Россия  
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В России запретили продажу непищевого спирта

В России запретили продажу непищевого спиртаПричиной стали массовые отравления.

В России после массовых отравлений запретили продажу непищевой спиртосодержащей продукции по цене ниже минимальной установленной для алкогольной продукции. Об этом на совещании в Москве заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.

«Документ, который я подписал, касается всякого рода спиртосодержащей непищевой продукции. Мы помним, сколько с этим было проблем связано, какое количество отравлений. Так вот, я подписал постановление правительства, которое устанавливает запрет на продажу такой спиртосодержащей непищевой продукции по цене ниже установленной для соответствующей алкогольной продукции. Что тем самым выбивает экономическую обоснованность подобного рода торговли или деятельности», - сказал Медведев.

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По его словам, также «под запрет попадает продажа соответствующей спиртосодержащей непищевой продукции в организациях общественного питания. То есть, она не может продаваться как пищевая продукция. Надеюсь, это поможет также снизить число отравлений подобного рода спиртосодержащими жидкостями».
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 Теги: Россия, спирт, продажа, запрет

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Сегодня, 17:46 » Автор: Алена Шимко
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