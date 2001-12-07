Раздел: Россия
Глава Росгвардии хочет отсудить у Навального миллион рублей
Золотов требует взыскать миллион рублей
Глава Росгвардии Виктор Золотов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Адвокат Золотова Шота Горгадзе рассказал, что его подзащитный требует взыскать с российского оппозиционера один миллион рублей.
Золотов просит признать информацию из расследования ФБК о закупках Росгвардии несоответствующей действительности.
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В августе ФБК опубликовал расследование, в котором утверждается, что товары для нужд Росгвардии закупаются по троекратно завышенным ценам, а сам Золотов украл миллиарды рублей.
Глава Росгвардии Виктор Золотов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Адвокат Золотова Шота Горгадзе рассказал, что его подзащитный требует взыскать с российского оппозиционера один миллион рублей.
Золотов просит признать информацию из расследования ФБК о закупках Росгвардии несоответствующей действительности.
Читайте также: Глава Росгвардии пригрозил "сделать отбивную" из Навального. Видео
В августе ФБК опубликовал расследование, в котором утверждается, что товары для нужд Росгвардии закупаются по троекратно завышенным ценам, а сам Золотов украл миллиарды рублей.
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