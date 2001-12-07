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Раздел: Россия  
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Глава Росгвардии хочет отсудить у Навального миллион рублей

Глава Росгвардии хочет отсудить у Навального миллион рублейЗолотов требует взыскать миллион рублей

Глава Росгвардии Виктор Золотов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Адвокат Золотова Шота Горгадзе рассказал, что его подзащитный требует взыскать с российского оппозиционера один миллион рублей.

Золотов просит признать информацию из расследования ФБК о закупках Росгвардии несоответствующей действительности.

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В августе ФБК опубликовал расследование, в котором утверждается, что товары для нужд Росгвардии закупаются по троекратно завышенным ценам, а сам Золотов украл миллиарды рублей.​
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 Теги: Россия, Навальный, Золотов, миллион, суд

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Сегодня, 13:24 » Автор: Алена Шимко
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