Раздел: Россия
Российским школам запретили отстранять детей от занятий из-за цвета волос
Детям разрешили самовыражаться.
Департамент образования Перми направил в городские школы методические рекомендации, регламентирующие разработку школьных актов о внешнем виде и форме учеников, передает Хроника.инфо со ссылкой на Медузу.
Школам посоветовали не запрещать учащимся красить волосы «в яркие, неестественные цвета», отращивать длинные волосы и челки, закрывающие глаза, а также делать «экстравагантные стрижки и прически», яркий декоративный маникюр и пирсинг.
При этом департамент рекомендовал, чтобы школьники не носили аксессуары с травмирующей фурнитурой или символикой «асоциальных неформальных молодежных объединений», а также пропагандирующие наркотики и противоправное поведение.
В документе сказано, что локальные акты школ могут носить только рекомендательный характер. До 1 февраля 2019 года школы должны изменить свои документы, чтобы они соответствовали принятым рекомендациям.
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В сентябре руководство пермской гимназии № 4 отстранило от занятий двух школьниц, которые пришли на уроки с розовыми волосами. Позднее им разрешили вернуться к занятиям. Школу и ее директора оштрафовали на 50 и 30 тысяч рублей соответственно за незаконное ограничение права на образование.
Департамент образования Перми направил в городские школы методические рекомендации, регламентирующие разработку школьных актов о внешнем виде и форме учеников, передает Хроника.инфо со ссылкой на Медузу.
Школам посоветовали не запрещать учащимся красить волосы «в яркие, неестественные цвета», отращивать длинные волосы и челки, закрывающие глаза, а также делать «экстравагантные стрижки и прически», яркий декоративный маникюр и пирсинг.
При этом департамент рекомендовал, чтобы школьники не носили аксессуары с травмирующей фурнитурой или символикой «асоциальных неформальных молодежных объединений», а также пропагандирующие наркотики и противоправное поведение.
В документе сказано, что локальные акты школ могут носить только рекомендательный характер. До 1 февраля 2019 года школы должны изменить свои документы, чтобы они соответствовали принятым рекомендациям.
Читайте также: Российским артистам запретили въезд в Украину
В сентябре руководство пермской гимназии № 4 отстранило от занятий двух школьниц, которые пришли на уроки с розовыми волосами. Позднее им разрешили вернуться к занятиям. Школу и ее директора оштрафовали на 50 и 30 тысяч рублей соответственно за незаконное ограничение права на образование.
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