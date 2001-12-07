Раздел: Россия
Европарламент призвал ужесточить санкции против России
Европарламентарии осуждают преднамеренный акт агрессии России против Украины.
Европейский парламент 12 декабря одобрил резолюцию, призывающую к ужесточению санкций ЕС против России, если украинские военнослужащие, захваченные 25 ноября в Черном море, не будут освобождены.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
433 европарламентариев проголосовали "за", 105 - "против", воздержались 30 депутатов.
Европарламентарии осуждают преднамеренный акт агрессии России против Украины, осуществленный 25 ноября во Керченском проливе, и требуют немедленного и безусловного освобождения украинских кораблей и моряков, которые должны получить статус военнопленных.
"Мы призываем ЕС и государства-члены ввести целенаправленные санкции в случае, если 24 украинских военнослужащих не будут освобождены и в случае дальнейшей военной эскалации", - говорится в резолюции.
Поправка также содержит призыв к ОБСЕ расширить мандат Специальной мониторинговой миссии в Украину на регион Азовского моря.
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"Европарламент призывает страны-члены закрыть доступ к портам ЕС для российских судов, прибывающих из Азовского моря, пока Россия не восстановит свободную навигацию через Керченский пролив и в Азовском море", - говорится в документе.
Европейский парламент 12 декабря одобрил резолюцию, призывающую к ужесточению санкций ЕС против России, если украинские военнослужащие, захваченные 25 ноября в Черном море, не будут освобождены.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
433 европарламентариев проголосовали "за", 105 - "против", воздержались 30 депутатов.
Европарламентарии осуждают преднамеренный акт агрессии России против Украины, осуществленный 25 ноября во Керченском проливе, и требуют немедленного и безусловного освобождения украинских кораблей и моряков, которые должны получить статус военнопленных.
"Мы призываем ЕС и государства-члены ввести целенаправленные санкции в случае, если 24 украинских военнослужащих не будут освобождены и в случае дальнейшей военной эскалации", - говорится в резолюции.
Поправка также содержит призыв к ОБСЕ расширить мандат Специальной мониторинговой миссии в Украину на регион Азовского моря.
Читайте также: Трамп может ужесточить санкции против России
"Европарламент призывает страны-члены закрыть доступ к портам ЕС для российских судов, прибывающих из Азовского моря, пока Россия не восстановит свободную навигацию через Керченский пролив и в Азовском море", - говорится в документе.
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