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Раздел: Россия  
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Европарламент призвал ужесточить санкции против России

Европарламент призвал ужесточить санкции против РоссииЕвропарламентарии осуждают преднамеренный акт агрессии России против Украины.

Европейский парламент 12 декабря одобрил резолюцию, призывающую к ужесточению санкций ЕС против России, если украинские военнослужащие, захваченные 25 ноября в Черном море, не будут освобождены.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

433 европарламентариев проголосовали "за", 105 - "против", воздержались 30 депутатов.

Европарламентарии осуждают преднамеренный акт агрессии России против Украины, осуществленный 25 ноября во Керченском проливе, и требуют немедленного и безусловного освобождения украинских кораблей и моряков, которые должны получить статус военнопленных.

"Мы призываем ЕС и государства-члены ввести целенаправленные санкции в случае, если 24 украинских военнослужащих не будут освобождены и в случае дальнейшей военной эскалации", - говорится в резолюции.

Поправка также содержит призыв к ОБСЕ расширить мандат Специальной мониторинговой миссии в Украину на регион Азовского моря.

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"Европарламент призывает страны-члены закрыть доступ к портам ЕС для российских судов, прибывающих из Азовского моря, пока Россия не восстановит свободную навигацию через Керченский пролив и в Азовском море", - говорится в документе.
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 Теги: Европарламент, Россия

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Сегодня, 21:16 » Автор: Едгар Букмирза
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