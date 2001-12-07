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Раздел: Россия  
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В России собрались наказывать за фейковые новости

В России собрались наказывать за фейковые новостиПредлагаемая инициатива продолжает политику обеспечения информационной безопасности.

В Госдуму России внесен пакет законопроектов, запрещающий публиковать в средствах массовой информации и интернете недостоверную информацию, которая создает угрозу жизни граждан или массового нарушения порядка.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Пакет законопроектов подготовил глава комитета Совета Федерации (верхней палаты парламента) по законодательству Андрей Клишас в соавторстве с другими парламентариями.

Первый законопроект вносит поправки в законы "О СМИ" и "Об информации". Он позволяет блокировать недостоверные новости, опубликованные в интернете.

А второй предлагает дополнить российский Кодекс об административных правонарушениях. За распространение недостоверной информации в СМИ или интернете вводятся штрафы в 3-5 тысяч рублей для граждан и от 400 тысяч до миллиона рублей для компаний.

"Предлагаемая инициатива продолжает политику обеспечения информационной безопасности, защиты законных прав личности и общества в информационной сфере при соблюдении права на свободу информации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Одновременно закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" предлагается дополнить новой статьей, предусматривающей возможность принятия мер по ограничению доступа к материалам, предназначенным для неограниченного круга лиц, выражающих в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам России, Конституции РФ и органам власти.

За распространение в информационно-телекоммуникационных сетях подобных материалов и информации, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, предлагается установить административную ответственность в виде штрафа в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей или административного ареста на срок до 15 суток.

По мнению разработчиков инициативы, наиболее оптимальным представляется наделение Генерального прокурора РФ или его заместителей полномочием по обращению в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим вышеуказанную информацию.

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Авторами законопроекта выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.
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 Теги: Россия, фейковые новости

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Сегодня, 22:26 » Автор: Едгар Букмирза
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