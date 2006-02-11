Раздел: Россия
В московском кафе произошла массовая драка
В конфликте участвовали от 70 до 100 человек.
На юго-востоке Москвы около кафе произошла массовая драка, передает Хроника.инфо со ссылкой на Медузу.
По сообщениям СМИ, участники конфликта были вооружены «ножами и пистолетами». В конфликте участвовали от 70 до 100 человек. В полиции заявили, что доставят в отделение более десяти человек.
В СМИ сообщается о десяти пострадавших. По официальному сообщению полиции, на месте конфликта полицейские обнаружили одного пострадавшего.
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Инцидент произошел в кафе «Неолит» на 1-й Курьяновской улице в Печатниках. Несколько человек в масках зашли в кафе и начали стрельбу. Ннападавшие приехали на машинах с номерами из Чечни и перед началом стрельбы якобы предложили женщинам выйти из помещения.
На юго-востоке Москвы около кафе произошла массовая драка, передает Хроника.инфо со ссылкой на Медузу.
По сообщениям СМИ, участники конфликта были вооружены «ножами и пистолетами». В конфликте участвовали от 70 до 100 человек. В полиции заявили, что доставят в отделение более десяти человек.
В СМИ сообщается о десяти пострадавших. По официальному сообщению полиции, на месте конфликта полицейские обнаружили одного пострадавшего.
Читайте также: В Польше произошла массовая драка с участием украинцев
Инцидент произошел в кафе «Неолит» на 1-й Курьяновской улице в Печатниках. Несколько человек в масках зашли в кафе и начали стрельбу. Ннападавшие приехали на машинах с номерами из Чечни и перед началом стрельбы якобы предложили женщинам выйти из помещения.
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